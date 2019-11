CRAI derrotó a las Sabaleras y recuperó la punta del certamen

Dos cotejos se disputaron en la jornada del lunes correspondientes a la fecha 11 del Torneo Nivelatorio de Damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

A la vera de la autopista, CRAI consiguió golear a Colón de Santa Fe por 6 a 0 bajo el arbitraje de Santiago Toretta y Adrián Kieffer. Los goles para la escuadra conducida por Franco Porta fueron conseguidos por Victoria Bolzico en dos ocasiones, Josefina Fiorini, Milena Serruya, Martina Pujato y Agustina Ramírez.

En el otro encuentro disputado, en el departamento Las Colonias, Atlético Franck superó como visitante a Argentino de San Carlos por 2 a 1. Los goles para las chicas de Franck fueron concretados por Lucía Barreta y Tatiana Kieffer, mientras que para las dueñas de casa lo hizo Lucía Hilgert.

La jornada había arrancado con el triunfo de Banco Provincial por 2 a 1 frente a Universitario de Santa Fe. Para el 23 de noviembre, aunque los equipos si se ponen de acuerdo lo pueden adelantar, deben jugar El Quillá B con Santa Fe Rugby, Alma Juniors con El Quillá A, y La Salle Jobson con CRAR de Rafaela.

También debe ser reprogramado el cotejo entre La Salle Jobson con Colón de Santa Fe correspondiente a la fecha 10. Igual situación se da con el choque de la fecha 8, en el cual deben jugar Argentino de San Carlos con Alma Juniors de Esperanza.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 29, Banco Provincial 28, El Quillá 27, Santa Fe Rugby 21, Círculo Rafaelino de Rugby 18, Universitario 16, La Salle Jobson 14, Alma Juniors y El Quillá B 9, Colón de Santa Fe 6, Atlético Franck 3 y Argentino de San Carlos 0.

Este martes 5, en la autopista, a las 19, en Sub 14, y a las 20, en Sub 16, jugarán Colón de Santa Fe con CRAI. A las 19.30, en Sub 12, lo harán Banco con Universitario en Aristóbulo del Valle al 10.000.

El miércoles 6 de noviembre, en cumplimiento de la fecha 6, en el sintético Sergio Antoniazzi, a las 17, en Sub 14, y a las 18, en Sub 16, se medirán El Quillá B con La Salle Jobson. El jueves 7, a las 21, en la autopista, CRAI jugará con Colón lo harán en reserva.