CRAI festejó en Las Delicias

En cumplimiento de la 8° fecha del sector principal del Torneo Regional del Litoral, CRAI derrotó en condición de visitante a Universitario por 34 a 3. El cotejo se desarrolló en barrio Las Delicias, ante un discreto marco de público, en una tarde muy fría, y con el correcto arbitraje del santafesino Fernando De Feo.

En primer lugar vale puntualizar que los Gitanos fueron merecidos ganadores, ya que fueron claramente superiores a los anfitriones. En el primer tiempo, el conjunto visitante logró marcar diferencias, a partir de haber sabido aprovechar las oportunidades que dispuso, lo cual le permitió irse al descanso ganando 27 a 3.

Universitario no jugó bien, cometió muchos penales, casi una docena, y contra un rival que está pasando un buen momento es mucha ventaja. Las acciones en el segundo tiempo estuvieron de más, CRAI levantó el pié del acelerador, y los anfitriones golpeados mentalmente, fueron el combo para que no fuera para nada bueno.

El conjunto visitante fue superior en el line out y en el scrum, logró darle dinámica al juego, pero contó con la correcta conducción del medio scrum Estanislao Bay, quien además en momentos claves aparece y lograr llegar al ingoal contrario. Hubo también actuaciones positivas como la del octavo Ordano, la entrega de Piermarini, y lo mucho que aportó el primera línea Anton Carlen.

El tercera línea del CRAI, Justo Ordano le dijo a Ovación que "En líneas generales fue un buen partido, hicimos las cosas bien, a lo largo de los ochenta minutos logramos plasmar lo que trabajamos en la semana. Nos vamos contento porque logramos un triunfo ante un rival muy duro que de local se hace muy fuerte"

"En las formaciones fijas fuimos contundentes, supimos manejar los tiempos y llevarnos el partido. El primer tiempo logramos marcar las diferencias, en el segundo bajamos un poco la intensidad, por eso para nosotros es muy importante haber ganado en esta cancha", agregó de los referentes de la escuadra de la autopista





7718 f2 crai uni.JPG







Más detalles

En General Lagos, Santa Fe Rugby se recuperó y consiguió vencer a Provincial por 53 a 14 con el arbitraje de Damián Schneider. En el primer tiempo, hubo un try de Agustín Foradini, uno de Martín Roldán y uno de Sebastián Álvarez más tres conversiones de Tomás Kerz. En la parte complementaria, hubo tries de Santiago Quirelli, Santiago Caputto y Valentín Fernández, más dos conversiones y dos penales de Tomás Kerz.

En el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela perdió ane Universitario de Rosario por 25 a 16. En Fisherton, Jockey de Rosario le ganó a Estudiantes de Paraná por 34 a 19, y en Sauce Montrull, Tilcara doblegó a Old Resian por 17 a 14. En las Delicias del sur provincial, en un choque duro e intenso, Duendes venció a Gimnasia por 18 a 13.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey 39, Duendes 31, Gimnasia 30, Santa Fe RC 27, CRAI 25, Tilcara 21, Estudiantes 18, Old Resian y Universitario (R) 17, Universitario de Santa Fe 10, Provincial 7 y CRAR 4.La próxima fecha jugarán: CRAI con Tilcara, Santa Fe Rugby con Universitario (SF), Duendes con CRAR, Gimnasia con Jockey, Old Resian con Uni (R) y Estudiantes con Provincial.

En Segunda División se dieron estos marcadores: Alma Juniors y La Salle Jobson igualaron 10 a 10, Caranchos le ganó a Los Pampas en Rufino por 29 a 26 y Rowing a Logaritmo 38 a 13. Las posiciones quedaron así: Rowing 34, Alma Juniors 27, Logaritmo 21, Caranchos 17, La Salle 16, Los Pampas 7. La próxima fecha jugarán: La Salle con Rowing, Alma Juniors con Los Pampas y Logaritmo con Caranchos.





7718 f3 crai uni.JPG







Síntesis

Universitario de Santa Fe: Juan Manuel Espinosa, Ariel Machado y Nicolás Mattei; Marcos Benítez y Gastón Juárez; Jonathan Díaz, Aaron Pasquet y Giuliano Buccini; Lautaro Valentinuzzi y Juan Martín; Agustín Dusso, Agustín Zalazar, Nicolás Rivadeneira, Federico Bruzzone y Germán Millaá. Entrenadores: José María Raiteri y Maximiliano Bustos. Luego ingresaron: Federico Menegón, Agustín Bruzzone, Antonio Benítez, Gonzalo Meza, Maximiliano Jabaz, Tomás Olmedo y Luciano Franco.

CRAI: José Canuto, Juan Manuel Hernández y Anton Carlen; José Dogliani (capitán) y Axel Rumscheidt; Emanuel Piermarini, Santiago Carreras y Justo Ordano; Estanislao Bay y Francisco Alberto; Alejandro Molinas (h), Jorge Augusto Qüesta, Matías Peon, Tomás Grenón y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández. Luego ingresaron: Luciano Simino, Joaquín Lerche, Salvador Stodart, Ignacio Poletti, Ignacio Giombi, Lautaro Martini y Lucas Ordano.

Primer tiempo: 4' penal Francisco Alberto, 13' try Estanislao Bay convertido por Francisco Alberto, 28' penal Francisco Alberto, 31' penal Juan Martín, 35' try Anton Carlen convertido por Francisco Alberto, 39' try Anton Carlen convertido por Francisco Alberto.

Segundo tiempo: 5' try Axel Rumscheidt convertido por Francisco Alberto, 10' amarilla Giuliano Buccini, 19' amarilla Joaquín Lerche, 23' amarilla Federico Menegón, 35' amarilla Lucas Ordano.