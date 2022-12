CRAI finalizó tercero en el Torneo Oficial de hockey femenino

“Siempre nos proponemos jugar cada partido como una final y tener tranquilidad. El desarrollo fue bueno, se cumplió de a poco lo que nos propusieron y nos fuimos encontrando entre nosotras y así se fue dando el resultado”, expresó Rosario Gómez Iriondo.

La defensora Gitana expresó que “El planteo principal fue priorizar el volumen de pases y generar peligro en el área rival, sobre todo buscando cortos. Pudimos resolver bien las jugadas fijas defensivas y ofensivas, que eso fue importante en el resultado”. Además, agregó que “Defensivamente se nos pidió anticipar lo que más podamos para evitar los ataques de ellas que suelen ser agresivas dentro del área”.

El duelo lo ganaba al principio el equipo de Andrés Catelani 2-0 hasta que faltando un minuto para el descanso largo, Banco se puso en partido con el descuento. “Cuando ellas descontaron, tuvimos justo un entretiempo y charlamos algunas cosas que teníamos que ajustar en lo defensivo y tratamos de mantenernos despiertas porque al partido le quedaba mucho y la realidad es que se puede dar vuelta un resultado en poco tiempo, entonces fue importante volver a concentrarse y ser nuevamente agresivas afuera del área en nuestra última línea”, cerró la marcadora.

Síntesis:

Banco Provincial 1- CRAI 4

Banco Provincial: Clara Palacios; Brisa Marinelli, Candela Petruzzo, Morena García Rossi, Cecilia Carasatorre, Rocío Caldíz (capitana), Luna Morello, Macarena Rímolo, Ruth Fuchs, Valentina Suravsky, Victoria Carasatorre, Julia Rímolo, Celina Basilio, Micaela Lana, Sol Carasatorre y Ana Sánchez. Entrenador: José Benítez.

CRAI: Magdalena Chemes; Rocío Prieto, Rosario Gómez Iriondo, Trinidad Juez, Carolina Arregui, Josefina Fiorini, Victoria Bolzzico, Aldana Sosa, Florencia Villar (capitana), Milagros Paniccia, Milena Serruya, Victoria Molinas, Paula Qüesta, Martina Pujato, Catalina Querini, Victoria Bertone, Victoria Etchegaray, Juana Soto Payva, Juana Bearzot y Delfina Gamboa. Entrenador: Andrés Catelani.

Goles: 22' gol Florencia Villar (C), 25´ gol de corner corto Florencia Villar (C), 29´ gol de penal de Rocío Caldiz (B), 38´ gol de Florencia Villar (C) y 50' gol de Milagros Paniccia.

Árbitros: Adrián Kieffer y Beatríz Acuña.

Cancha: sintético de agua ASH.