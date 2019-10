CRAI ganó y es semifinalista del Torneo del Interior B

En barrio San Martín, en el marco de los cuartos de final del Torneo del Interior, CRAI consiguió un gran triunfo ante Universitario de Tucumán al vencerlo por 27 a 18. El cotejo debió comenzar una hora después, debido al intenso calor en la capital tucumana, cercano a los 38°, pero eso no fue condición para que los Gitanos se vuelvan con un triunfo.

Para los Gitanos significó el pasaje a las semfinales, y el conseguir una plaza más para la región Litoral, además de haberle ganado como visitante al campeón del Torneo Regional del Noa, bajo el arbitraje de Gonzalo de Achaval de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Fue un cotejo muy picante, desde los cincos minutos hubo momentos de intemperancia, el árbitro expulsó dos jugadores en el primer tiempo. Siguieron los empujones, vino un try de Uni para descontar y otra vez las indisciplina. Eso provocó dos nuevas expulsiones, y allí fue que el árbitro tomó la determinación de dar por finalizado el encuentro cinco minutos antes.

Un partido en el que hubo varios jugadores expulsados, con algún dejo de polémica por la actuación del árbitro. Ambos equipos buscaron proponer su juego, y también tuvieron sus momentos de dominación, pero fueron los Gitanos los que se quedaron con la victoria.

121019 f3 crai uni en tucuman.jpg gentileza José Rosales Tercer Tiempo NOA

En otro de los cotejos disputados este sábado, Palermo Bajo de Córdoba se impuso a Old Resian de Rosario en Granfield por 38 a 22. En la República Oriental del Uruguay, El Trébol de Paysandú venció a Old Christians de Montevideo por 45 a 19. En el sur de la provincia de Buenos Aires, CURNE de Resistencia derrotó a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca por 27 a 17.

Las semifinales del certamen se jugarán entre Palermo Bajo de Córdoba con El Trébol de Paysandú en los Boulevares, y CRAI lo hará con CURNE de Resistencia, en la provincia del Chaco.

121019 f2 crai uni en tucuman.jpg gentileza José Rosales Tercer Tiempo NOA

Síntesis:

Universitario de Tucumán: Tomás Gallo, Lautaro Acuña y Agustín Mansilla; Jorge Herrera y Juan Francisco Manca; Gastón Casadey, Bruno Sbrocco y Tomás Delpero; Gastón Heredia Aybar y Martín Arregui; Gerónimo Mora, Alejandro Torres, Agustín Plaza, Agustín Teruel Pereyra y Salustiano Castro Ayusa.

Cambios en Uni (T): Ignacio Hualer x Agustín Teruel, Juan Manuel Ledesma x Martín Arregui, Javier Merlini x Tomás Gallo, Octavo Naraskevicius x Tomás Gallo, Facundo Noval x Gerónimo Mora.

CRAI: José Canuto, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; Santiago Carreras y José Dogliani (capitán); Emanuel Piermarini, José Gálvez y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Lautaro Montini, Matías Peon, Juan Ignacio Arregui, Franco Radín y Tomás Grenón.

Cambios en CRAI: Valentín Colli x Matías Peón, Tobías Ledesma x Santiago Carreras, Pablo Ferreyra x Gonzálo Colli, Luciano Simino x Santiago Amsler, Joaquín Beron x Joaquín Lerche.

Expulsados: José Canuto, José Dogliani y Gonzálo Colli (CRAI); Tomás Gallo y Jorge Herrera (Uni T).

Primer tiempo: 10´ try Amsler, 17´ penal Facundo Noval, 18´ drop Francisco Alberto, 31´ try Gerónimo Mora convertido por Noval, 38´ penal Noval, 42´ try Lerche.

Parcial: Uni T 13- CRAI 13

Segundo tiempo: 5´ try Santiago Amsler convertido por Alberto, 15´ try José Canuto convertido por Alberto, 25´ try Lautaro Acuña.