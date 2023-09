CRAI ganó y se mantiene invicto en el Torneo del Interior

CRAI.jpg El tercera línea Manuel Bernstein fue muy sólido en el line out, en el triunfo Gitano sobre los marplatenses.

En el complemento, el conjunto conducido por Capobianco entró fuera de sintonía, como algo dormido, y eso lo aprovechó la visita para marcar un penal y un try convertido para acercarse en el marcador 27 a 20. CRAI no levantaba, se quedó diez minutos con un jugador menos por la amarilla a Fauda, y luego de ello vino el empate de Beltramino que puso el tanteador 27 iguales. Empezaba otra historia, la que no estaba en los papeles de mucho.

Cerca de los veinte minutos, CRAI perdió una pelota en plena situación de ataque, casi debajo de los postes del rival, pero perdió la pelota, acción que terminó con un penal para los marplatenses, que desde mitad de cancha acertó Renato abad y puso a Sporting arriba por 30 a 27. Los anfitriones no bajaron los brazos, y volvieron a entrar en juego para marcar dos tries, uno a partir de una acción de Alejandro Molinas y la otra de Facu Garibay. Fue triunfo por 42 a 30, que le quedó muy bien en relación a lo que fue el trámite de las acciones.

CRAI.jpg Por la Zona 5 del Torneo del Interior, CRAI derrotó a Sporting de Mar del Plata 42 a 30.

En el otro cruce del grupo, Banco de Mendoza cayó de local ante Old Resian por 31 a 17. La tabla de posiciones quedó así: CRAI 18, Old Resian y Sporting de Mar del Plata 9, Banco de Mendoza 2. En la próxima fecha jugarán CRAI con Banco de Mendoza y Sporting con Old Resian de Rosario.

En la Zona 6, Tequé de Mendoza cayó frente a Liceo por 38 a 36, y Universitario de Rosario derrotó a Aranduroga de Corrientes por 37 a 12. En la Zona 3, en Concepción, Huirapuca venció a Tala de Córdoba por 22 a 18, y La Tablada de Córdoba derrotó a Natación y Gimnasia en Tucumán 45 a 23. En la Zona 4, Jockey de Salta superó a Mar del Plata Club 34 a 33, y Tucumán LT a Sociedad Sportiva por 36 a 19.

Derrota Tricolor en Sauce Viejo

En la Zona 1 del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby no pudo ante Córdoba Athlétic y cayó derrotado en Sauce Viejo por 36 a 13 bajo el arbitraje del tucumano Pedro López Vildoza. Para los conducidos por Pablo Pfirter hubo un dos penales y una conversión del full back Juan Cruz Strada y un try de Augusto Gorla.

CRAI.jpg Con este triunfo, CRAI marcha puntero de la Zona 5, y ahora recibirá en la autopista a Banco de Mendoza.

Además, Universitario de Tucumán cayó ante San Martín de Villa María 23 a 17, Los Tarcos derrotó a CURNE 27 a 24 y Urú Curé de Río Cuarto doblegó a Estudiantes de Paraná 27 a 12. En la Zona 2, Tucumán Rugby le ganó a Universitario de Córdoba 32 a 26, Duendes a Gimnasia y Esgrima 23 a 16, Jockey de Córdoba a Old Lions 39 a 10 y Marista de Mendoza a Jockey de Rosario en Fisherton 42 a 14. En la próxima fecha jugarán Santa Fe Rugby con Los Tarcos en Tucumán, Estudiantes con Universitario de Tucumán, CURNE con San Martín, Córdoba Athlétic con Urú Curé, Uni de Córdoba con Marista, Old Lions con Jockey de Rosario, GER con Jockey de Córdoba y Tucumán Rugby con Duendes.

Síntesis:

CRAI 42- Sporting de Mar del Plata 30

CRAI: José Canuto (capitán), Facundo Garibay y Joaquín Lerche; José Dogliani y Manuel Bernstein; Emanuel Piermarini, Tomás Schinner y Juan Sánchez; Alejandro Molinas y Agustín Giménez; Lautaro Montini, Ramiro Del Sastre, Justo Barcojo, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenadores: Agustín Capobianco e Ignacio Haeffelli. Luego ingresaron: Joaquín Beron, Luciano Simino, Augusto Otero, Mariano Torres, Tomás Mufarrege, Martín Barceló, Juan Cruz Fleitas e Iñaki Carreras.

Sporting de Mar del Plata: Rodrigo Collins, Luca Amalfitani e Iván Ballesteros; Ignacio Castañón y Pedro Cedarry; Bautista Dallán, Franco Porini y Iván Fernández Criado; Ignacio Fuscaldo y Felipe Charles; Julián Soberón, Renato Abad, Agustín Zelezén, Agustín Area y Joaquín García Argibay. Entrenador: Eduardo Zapiola. Luego ingresaron: Josué Ballesteros, Federicco Tehaux, Adonis González, Martín Naselli, Felipe Mayol, Fausto Iriat, Justo Echeverría y Marcos Macchi.

Primer tiempo: 8´try José Dogliani convertido por Beltramino, 13´ try Joaquín García Argibay convertido por Renato Abad, 17´ penal Beltramino, 21´ try Joaquín Lerche convertido por Beltramino, 27´ penal Renato Abad, 33´ penal Beltramino, 39´try Facundo Garibay convertido por Beltramino.

Parcial: CRAI 27- Sporting 10

Segundo tiempo: 2´ penal Renato Abad, 6´ try Ignacio Castañón convertido por Renato Abad, 11´ try Justo Echeverría convertido por Renato Abad, 20´ penal Renato Abad, 23´ try Alejandro Molinas convertido por Beltramino, 29´ try Facundo Garibay, 39´ penal Beltramino.

Amarillas: Emanuel Piermarini y Mateo Fauda (CRAI); Adonis González y Justo Echeverría (S).

Cancha: CRAI

Referee: Maximiliano Busaniche (Formosa).