En el marco de la tercera fecha del Top 8 del Torneo Regional del Litoral, CRAI le ganó con absoluta claridad al Paraná Rowing Club por 40 a 10. El encuentro se desarrolló a la vera de la autopista, ante un buen marco de público y con el arbitraje del entrerriano Ulises Ruiz.



Este triunfo le permitió al conjunto santafesino reponerse de las derrotas sufridas en las dos primeras fechas de esta segunda fase del interuniones. Las acciones en la cancha dos fueron muy equilibradas en el primer tiempo, aunque al descanso se fue ganando el conjunto anfitrión por 11 a 10.



En el complemento, apenas corrían cuatro minutos, el wing visitante Ledesma vió la tarjeta roja, y CRAI lo supo capitalizar. Inmediatamente llegó un try de Bay, y tras ello, el segunda línea entrerriano Dominguez vió la amarilla. Dos hombres de más fue mucho, ya que en ese lapso los dueños de casa apretaron las clavijas, y llegaron tres ensayos, dos de Montini y otro de Molinas. Ya en el final, con el resultado definido, fue el ingresado Joaquín Lerche, el que puso cifras definitivas.



Tomás Grenón intenta dejar una doble marca en el camino.

No fue una producción excelente la del CRAI, pero sirve para levantar, a lo que hay que sumarle que anduvo bien en defensa, el line out fue bastante bueno, y en el scrum se fue con aprobado. Hay cosas para mejorar pero el triunfo no merece ningún tipo de objeción. En materia de individualidades el silencioso trabajo de Nacho Giombi es para destacar.



Luego de finalizado el encuentro, José Dogliani manifestó que "al equipo lo vi bien, me parece que las dos derrotas que tuvimos no nos van a doblegar ni cortar el objetivo que tenemos de clasificar. Nos propusimos tener cinco finales y esta era la primera".



"Estuvo duro, sabemos que Rowing es un equipo complicado. En el primer tiempo estuvo más parejo, pero lo sacamos adelante, y conseguimos los cinco puntos que era el objetivo que nos habíamos planteado", comentó el regresado foward de CRAI.



El medio scrum Estanislao Bay es una pieza clave en el Gitano

Finalmente, señaló que "a partir de que ellos tuvieron dos hombres menos durante un buen tiempo, lo supimos aprovechar y sacar diferencias, y posteriormente nos supimos imponer. Los cambios nuestros fueron positivos, logramos marcar diferencias y ellos se cayeron de la cabeza".

Síntesis



CRAI 40- Paraná Rowing 10



CRAI:José Canuto (c), Santiago Amsler y Facundo Garibay; José Dogliani y Joaquín Schierano; Gonzálo Colli, Ignacio Giombi y José Gálvez; Estanislao Bay y Francisco Alberto; Franco Radín, Ramiro Del Sastre, Tomás Grenón, Alejandro Molinas y Facundo Beltramino. Entrenador: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.



Paraná Rowing Club: Guillermo Macchi, Lucas Lerena (c) y Francisco Carbonell; Rubén Dominguez y Franco Dall´Ava; Matías Mattei, Hipólito Betti y Tomás Acosta Cis; Jerónimo Godoy y Maximiliano Duerto; Juan Cruz Ledesma, Julián Pistrilli, Juan Blas Laporta, Iván Sánchez Muscia y Francisco Taleb. Entrenador Paul Halle.



Primer tiempo: 6´ penal Beltramino, 14´ penal Beltramino, 22´ try Dogliani, 36´ penal Duerto, 39´ try Juan Cruz Ledesma convertido por Duerto.



Parcial: CRAI 11- Rowing 10



Segundo tiempo: 4´ expulsión Ledesma, 5´ try Estanislao Bay, 6´ amarilla Rubén Dominguez, 20´ try Lautaro Montini, 22´ try Alejandro Molinas, 26´ try Lautaro Montini convertido por Beltramino, 31´ try Joaquín Lerche convertido por Beltramino.



Cambios en CRAI: Santiago Lanteri por Estanislao Bay, Joaquín Lerche por Canuto, Lautaro Montini por Francisco Alberto, Salvador Damiani por José Dogliani, Emanuel Piermarini por Ignacio Giombi, Joaquín Beron por Amsler y Santiago Carreras por Schierano.



Cambios en Rowing: Agustín Gómez por Matías Mattei, Lautaro Fernández Arellano por Juan Pistrilli, Juan Diego Grippo por Juan Blas Laporta, Santiago Curá por Francisco Carbonell, Pedro Bourdin por Iván Sánchez Muscia.