CRAI no dejó pasar la oportunidad y festejó en Corrientes

No fue una buena tarde para Taraguy, tuvo por momentos buen nivel de juego, en defensa y en ataque, pero arrancó desconcentrado y CRAI fue impiadoso. Golpeó rápidamente y sacó diferencias en el inicio del juego. Para luego no desesperarse cuando llegó la reacción de Taraguy. CRAI se fue de Corrientes con un buen triunfo por 26 a 19 para salvar la plaza para la Región Litoral y poner en jaque a Taraguy que deberá disputar un duelo decisivo el 30 de junio.





Trece a cero perdía el local, promediando el primer tiempo, cuando reaccionó y recuperó la pelota, intentó de todos lados, hasta que los tres cuartos encontraron espacios para llegar al descuento a través de Matías Chiama. Se fueron al descanso 13 a 7 arriba los visitantes, pero Taraguy había mostrado cambiar la actitud. Y así lo demostraron los delanteros, corrigiendo el line y los scrums. Matías Chiama nuevamente descontaría para pasar al frente 14 -13.





Pero antes de la mitad del complemento, un error en la salida, ya que una patada del apertura correntino es interceptada y Galarza no perdonó para comenzar a sacar diferencias a favor del equipo santafesino. Joaquín Gutnisky recién ingresado coronó una jugada de ataque que apuntalaron los delanteros y se filtró para achicar la brecha a los 23' (19 – 20). Desde allí los nervios y el apuro por definir el juego se vieron en el elenco local, que no capitalizaba sus pelotas y el rival conseguía penales para comenzar a sacar diferencias que terminarían siendo definitivas. Beltramino que si bien marró un par de penales, acertó los dos que le dieron el triunfo por 26 a 19 para mantener la plaza y obligar a los correntinos, a jugar por la permanencia.





Síntesis

Taraguy: Maximo Fagetti, Sebastián Rosselló y Francisco Codermatz; Gonzalo Soria, Gonzalo Cinat; Alejandro Gallardo, Matías Zabalo y Guillermo Abeledo; Florencio Aguilar y Juan Domingo Gómez Sierra; Matías Chiama, Juan Cruz Chiama, Martín Moncada, Francisco Meabe y Ataliva Roca. Entrenador: M. Castelli.





CRAI: José Manuel Canuto, Juan Manuel Hernández y Joaquín Lerche; Joaquín Schierano, Axel Rumscheid; Lucas Ordano, Ignacio Giombi y SantiagoCarreras Iturraspe; Nicolás Raffa y Francico Alberto; Matías Peón Izaguirre, Tomás Grenón, Ignacio Poletti y Facundo Beltramino. Entrenador: Federico Fernández.





Primer tiempo: 11' Try de J. Lerche conv. por F. Beltramino (C) 0 – 7; 18' y 22' Penales de F. Beltramino (C) 0 – 13; 25' Try de M. Chiama conv. por J. D. Gómez Sierra (T) 7 – 13. Segundo tiempo: 6' Try de M. Chiama conv. por J. D. Gómez Sierra (T) 14 – 13; 13' Try de R. Galarza conv. por F. Beltramino (C) 14 – 20; 23' Try de J. Gutnisky (T) 19 – 20; 34' y 41' Penales de F. Beltramino (C) 19 – 26.





Cambios: ST: al comenzar Tomás Ramos por J.M. Canuto (C); 10' Julian González García y Emiliano Gómez Coll por M. Fagetti y S. Rosselló (T); Joaquín Gutnisky, Augusto Córdova y Rodrigo Castro Méndez por F. Meabe, F. Aguilar y G. Abeledo (T); 24' Alfredo Sanabria por G. Soria (T); 35' Facundo D'Angelo por J.C. Chiama (T); en CRAI ingresaron: Luciano Simino por A. Rumscheid; Emiliano Della Fontana por J. Schierano, Alejandro Molinas por L. Ordano, Jorge Questa por I. Giombi, Emanuel Piermarini por N. Raffa y Lautaro Montini por T. Grenón.





Amonestados: PT: 32' M. Fagetti (T); ST: 23' J. Lerche (C); 40' G. Cinat (T); 42' E. Gómez Coll (T).





Referee: Jauri Rivero (URBA).





Más información

Por la permanencia en el Interior A, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca jugará con Montevideo CC. En las semifinales por el título lo harán Liceo con Huirapuca, y Marista con CURNE. En el Interior B, por el título jugarán Marabunta con Uni de Mar del Plata y Tequé con Uni de Salta. En la permanencia, lo harán Roca Rc con Tilcara de Paraná y Universitario de Bahía Blanca con San Martín RC.





En el Nacional de Clubes A, jugarán Newman con Pucará e Hindú Club con San Luis, y por la permanencia, se medirán Los Tarcos con La Tablada y Natación y Gimnasia con Tucumán Lawn Tenis.En el Nacional de Clubes B, Gimnasia y Esgrima de Rosario será anfitrión del CASI, y Los Tordos de Mendoza lo hará con Urú Curé de Río Cuarto.





