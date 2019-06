Llegó la hora. En la presente jornada se pondrá en marcha el World Rugby Championship U20. La provincia de Santa Fe será escenario de este gran torneo. En 2010, la Región Litoral ya fue escenario de la competencia, pero en aquella ocasión, se desarrolló en el estadio de Colón, Newell´s y Estudiantes de Paraná.

Por el arranque de esta edición la expectativa es muy grande para ver a las estrellas del futuro del rugby en Argentina. Por esta razón, vale la pena destacar los detalles de la competencia.

La fiebre mundialista se hace sentir en el Litoral Argentino. La temperatura en el ambiente se eleva y el evento toma color. Solo restan algunas horas para que las estrellas del futuro empiecen a jugar y los ojos del mundo apunten hacia esta parte del planeta.

El Mundial Juvenil dará comienzo este martes 4 y se extenderá hasta el 22 de junio, en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Estas dos ciudades santafesinas fueron elegidas por World Rugby el año pasado. Es la segunda vez que estas ciudades son sedes del torneo, ya que la última fue en 2010.

El seleccionado de Australia debutará ante Italia

En total son doce los equipos que participarán de la competencia. Estas selecciones estarán divididos en tres grupos de cuatros países. Argentina integra el Grupo A y compartirá su zona con el campeón defensor Francia, Gales y el recientemente ascendido Fiji.

Los Pumitas comenzarán frente a Gales el miércoles 4 de junio (13 horas en el Hipódromo de Rosario), luego enfrentarán a Fiji cuatro días más tarde (13 horas en Crai de Santa Fe), y el miércoles 12 de junio, cerrarán con Francia (13 horas en el Hipódromo de Rosario).

Por su parte, el Grupo B tendrá a los subcampeones del 2018, Inglaterra, enfrentando a Australia, Italia e Irlanda, mientras que el Grupo C tendrá al seis veces campeón Nueva Zelanda, junto al medallista de bronce, Sudáfrica, a Georgia y Escocia.

El certamen se concretó por primera vez en Gales, en el 2008, cuenta con sólo cuatro naciones que han levantado el trofeo: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra, y por primera vez en 2018, Francia.

Argentina tiene amplia experiencia como sede de torneos internacionales juveniles. La primera vez fue en 1997 (Menores de 19 años) y la segunda, en 2005 (Menores de 21), antes de que el rugby juvenil se unificara en la categoría Menores de 20 años (U20).

Nueva Zelanda en el Captain Run efectuado en CRAI

Programación - 1ª fecha:

-Sede CRAI en Santa Fe:

Grupo B: Australia vs. Italia

Grupo C: Nueva Zelanda vs. Georgia

Grupo B: Inglaterra vs. Irlanda

-Sede Hipódromo en Rosario:

Grupo C: Sudáfrica vs. Escocia

Grupo A: Argentina vs. Gales

Grupo A: Francia vs. Fiji.