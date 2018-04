CRAI prevaleció en Canelones

Con una producción altamente satisfactoria, CRAI consiguió una resonante victoria en condición de visitante frente a Montevideo Cricket Club por 46 a 15, en un cotejo correspondiente a la cuarta fecha del grupo 1 del Torneo del Interior A que organiza la UAR.





El encuentro se desarrollo en el predio Solymar, ubicado en la ruta Interbalnearia Km 23.500, en la ciudad de Canelones, en el hermano y vecino Uruguay, y contó con el arbitraje de Tomás Bertazza de la Unión de Rugby de Buenos Aires.





La escuadra santafesina conducida por Federico Fernández y Alejandro Capobianco, jugó un muy buen partido, fue efectivo en defensa, y mostró mucha contundencia en ataque, sobre todo en el complemento. En este período, logró marcar cuatro ensayos, y se destacó el trabajo realizado por el medio scrum Alejandro Molinas.





CRAI alistó a: José Manuel Canuto, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; José Dogliani (capitán) y Santiago Carreras; Lucas Ordano, Ignacio Giombi y Justo Ordano; Alejandro Molinas y Francisco Alberto; Ignacio Guastavino, Juan Arregui, Matías Peón, Tomás Grenón y Facundo Beltramino. Luego ingresaron: Luciano Simino, Ramiro Ibañez, Salvador Stoddart, Emiliano Antonio Dalla Fontana, José Ignacio Gálvez, Nicolás Raffa, Pablo Brusa y Rodrígo Galarza.





crai 1.jpg



En el primer tiempo, para los santafesinos hubo un try de José Dogliani convertido por Facundo Beltramino, un try de Joaquín Lerche, y un try de Alejandro Molinas.En el segundo tiempo, los puntos llegaron por intermedio de un try de Alejandro Molinas convertido por Facundo Beltramino, un try de Ignacio Guastavino, un penal de Facundo Beltramino, un try de Rodrigo Galarza convertido por Beltramino y un try de Tomás Grenón convertido por Facundo Beltramino.





En el otro cotejo de la zona de los Gitanos, en la provincia de Tucumán, Lince RC venció a CURNE de Resistencia por 39 a 27. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CURNE 14, Lince RC 13, CRAI 11 y Montevideo Cricket Club 0. En la próxima fecha, Montevideo CC recibirá a Lince, mientras que el CRAI deberá visitar a CURNE en la ciudad de Resistencia.





La Zona 2 se completó con el triunfo, en condición de visitante, de Jockey Club de Córdoba sobre Peumayén de Mendoza por 50 a 7, mientras que en la jornada de Viernes Santo, Santa Fe Rugby Club le ganó a Taraguy de Corrientes por 32 a 26. La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Jockey Club de Córdoba 20, Santa Fe Rugby y Peumayén 9, Taraguy de Corrientes 1. En la próxima fecha, Santa Fe Rugby visitará a Peumayén en Mendoza, y Taraguy de Corrientes será anfitrión del Jockey Club de Córdoba.





crai 2.jpg





Más información

Torneo del Interior A: Liceo de Mendoza 0-Old Resian 49, San Ignacio 9-Universitario de Córdoba 15, Neuquén RC 30-Marista 15, Huirapuca 52-Sportiva de Bahía Blanca 20. Torneo del Interior C: San Juan RC 45-El Nacional 13, Mendoza RC 15-Córdoba RC 12, San Patricio 33-Los Cardos 23, Cardenales 24-Old Lions 13.

Torneo del Interior B: Trébol 22-Roca RC 7, Universitario MDP 19-San Martín VM 19, Tilcara 24-Aranduroga 19, Jockey VM 28-Santiago LT 22, Universitario BB 13-Tequé 31, Universitario R 38- Sixty RC 16, Banco RC 47-Comercial 40, Universitario S 33-Marabunta 26.

Nacional de Clubes A: Hindú Club 35-Tucumán LT 22, Duendes 28-CUBA 25, Pucará 59-Los Tarcos 16, Newman 59-La Tablada 14, Alumni 51-Tucumán RC 14, Jockey Club R 23-San Isidro Club 22, Tala 25-Belgrano Athlétic 32, San Luis 75-Natación y Gimnasia 11.

Nacional de Clubes B: Urú Curé 26-San Martín 49, Gimnasia y Esgrima 30-Uni de Tucumán 24, Lomas Athlétic 24- Old Boys 26, Sporting 15-Palermo Bajo 24, Los Tordos 35-Old Christians 46, CASI 32-Jockey de Salta 21, Mar del Plata Club 19-Regatas BV 17 y Estudiantes de Paraná 26-Córdoba Athlétic 21.