CRAI se mueve en varios frentes de trabajo

Casi cien días pasaron desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia de covid-19 dispuesto por las autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial. Relativamente hace muy poco se produjo el regreso a los clubes con un formato de trabajo bastante diferente al habitual. La incertidumbre por no saber que competencia y cuando se va a jugar resulta la cuestión más conversada en todas las instituciones ovaladas. Sin competencia y los clubes casi cerrados, ser dirigente de una institución es todo un desafío en tiempos de cuarentena. "La cuarentena ahora la estamos un poco mejor ya que pudimos regresar al club con los entrenamientos. Se comenzó con el plantel superior en una primera etapa y ahora ya están los juveniles", le dijo Alejandro Molinas, presidente de CRAI, a UNO Santa Fe.

Molinas, presidente del club CRAI, resaltó que "estos casi cien días de cuarentena fue complicado para los jugadores, sobre todo por la incertidumbre del principio, porque estaban todos contentos esperando que esto terminaba medio rápido, y lamentablemente va para largo. Hay que calmar las ansiedades de la gente".

"En este tiempo el club hizo un gran trabajo de contención, con muchas charlas por zoom, tuvieron muchos entrenamientos, con todos los profesores que hicieron un gran trabajo. Al principio todos muy entusiasmados, porque casi todos tenían armados un gimnasio en sus casas, tanto los chicos de rugby como las chicas de hockey. Pero lógicamente que como comenzó a demorarse empezaron a irse las ganas. Sobre todo, por la incertidumbre de no saber cuándo van a volver a competir", señaló el presidente del CRAI.

image.png El presidente Molinas explicó que es incierta la competencia que se puede llegar a jugar.

Ante la consulta de qué tipo de competencia cree que se puede llegar a jugar, Mecha Molinas, presidente de CRAI, señaló que "Viendo el panorama provincial que nosotros tenemos creo que únicamente puede llegar a jugarse algo de la ciudad. Un torneo local, o bien algún seven, porque las fechas no van a dar mucho tiempo tampoco. Con Paraná y Rosario, como está hoy la cosa es imposible. El tema de los contagios está muy avanzado en los dos lados y después el tema del transporte, que también va a ser otro inconveniente. Lo veo que este tema va para largo".

"Por lo que he podido hablar con los demás presidentes, los clubes santafesinos están bastante bien, pero lógicamente todos preocupados porque lamentablemente al no tener los jugadores en el club o de una manera media rara o especial, ya que no se puede avanzar mucho con el formato de los entrenamientos, el contacto con la pelota es individual, hay gente que ya no va porque se aburre. Otros prefieren ir a correr al parque del Sur o la Costanera porque es casi lo mismo", destacó el presidente de la entidad de la autopista.

Más sensaciones Gitanas

"El protocolo no es que sea exigente, está bien planteado, sino que lamentablemente para lo que es el rugby en sí, primero era correr solo, luego la pelota individual, y obviamente eso termina aburriendo al jugador. En el caso del hockey con el palo y la bocha es otra cosa. Veo en el club más entusiasmadas a las chicas de hockey que a los jugadores de rugby" destacó el presidente del CRAI a UNO Santa Fe.

image.png Las obras no se detienen, como el caso del nuevo gimnasio de la institución.

A pesar de la cuarentena y la pandemia, CRAI siguió adelante y aprovechó para hacer algunas obras que siempre vienen más que bien. "El club tenía un par de obras previstas y gracias a Dios la economía del CRAI está bastante bien, y ya teníamos muchos materiales comprados y pudimos terminar una obra importante como el gimnasio. Lo cual es muy importante para nosotros de cara al futuro, el cual ya está terminado. Luego pusimos en funcionamiento una cancha en un anexo que le alquilamos al colegio Inmaculada, que nos va a venir muy bien. Seguimos trabajando en el otro anexo con las dos canchas con lo cual venimos bien".

En cuanto a las acciones solidarias que vienen llevando a cabo desde la institución que preside, el presidente de CRAI comentó que "La idea surgió del club en su momento, después vino el pedido de la Unión Argentina de Rugby, que bajó linea a la USR y de ahí a los clubes. Primero fue la donación de sangre que hicimos, y después recolección de alimentos y abrigos".

image.png El CRAI colabora con diferentes centros sociales en esta época de pandemia.

El presidente gitano agregó que "Después nos propusimos una vez por mes, haciendo trabajar a los diferentes estamentos del club, primero con el plantel superior y con los mánagers, después lo hicimos con juveniles, próximamente será con infantiles, y luego le tocará a hockey. Es un gran trabajo y es importante porque el club cumple una función social".

Por último, el presidente Gitano, remarcó que "la gente hoy lamentablemente al club no se puede ir, salvo los jugadores, no pueden concurrir los mánagers, salvo los preparadores físicos, entonces la gente está predispuesta para dar una mano, entonces aprovechamos ese envión que le queda a la gente, que está entusiasmada, y de paso hacemos una obra de bien, en estos momentos en el que hay necesidades por todos lados".