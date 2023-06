CRAI sumó el segundo triunfo en el Oficial de damas

En la próxima fecha, CRAI recibirá a La Salle Jobson en la autopista, mientras que El Quillá Amarillo visitará a Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 6; Alma Juniors, La Salle Jobson y El Quillá 3; Banco Provincial, Colón de Santa Fe, Santa Fe Rugby y El Quillá Amarillo 0.

El segundo capítulo del certamen femenino local tendrá en el sector principal otros tres cotejos. A las 16.30, en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza recibirá a La Salle Jobson, mientras que, en el Ángel Carlos Benítez, Banco Provincial jugará con Colón de Santa Fe. En el estadio Sergio Antoniazzi, El Quillá Azul será anfitrión de Santa Fe Rugby.

En cuanto a la Zona Campeonato B, en cancha de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, Universidad del Litoral jugará con Atlético Franck, mientras que, en el sintético de agua de la ASH, Universitario de Santa Fe se medirá con Argentino de San Carlos. Las posiciones se encuentran de esta forma: Colón de San Justo y Atlético Franck 3; Argentino de San Carlos, Universidad del Litoral, Universitario de Santa Fe y Unión de Santa Fe 0.

En relación a las Mamis Hockey, este sábado 24 de junio, en cumplimiento de la 10ª fecha, en la cancha de arena de la ASH jugarán: Atenas con CRAR (13), CEC Bordó con CEC Blanco (14), Fiat Sauce Viejo con Cromo (15), Colón con Universitario (16) y CEC Celeste con Belgrano (17). En el Sergio Antoniazzi, CEC Azul jugará con El Quillá (18.30) y La Salle Jobson con Los Molinos (19.30). En Esperanza, Alma Juniors con Querandí (18.15), y en Banco, San Ceferino con Pucará (19.15), y Banco Provincial con 9 de Julio (18.15).

En el Torneo Popi Iturraspe de Segunda División, por la 9ª fecha, en el sintético de agua de la ASH, a las 18.30, CEC Celeste jugará con Uni, y a las 19.30, Cuervas con Hockey Solidario. En Sauce Viejo, a las 18.15, Jocketas con Atenas y a las 19.15, Santa Fe Rugby con CRAI. Se deben reprogramar los cruces entre Recreo con Nacional, y Boca de Nelson con CEC Blanco.

En cuanto al Torneo Dos Orillas de caballeros, por la 2ª fecha, en el Sergio Antoniazzi, a partir de las 20.30 en reserva, y las 22 en primera, El Quillá jugará con La Salle Jobson. El domingo 25, a las 11, en la Tortuguita, jugarán Rowing A con Rowing B. En Paraná, Talleres se medirá con Rowing Blanco a partir de las 16.30, y en el Plumazo, a las 16.30, jugarán Estudiantes de Paraná con Banco Provincial. Por el Interprovincial, en el Sergio Antoniazzi, El Quillá recibirá a Universitario de Rosario a partir de las 16.30 en primera, y las 15, en reserva.

Síntesis:

CRAI 5- El Quillá Amarillo 1

CRAI: Magdalena Chemes; Rosario Gómez Iriondo, Josefina Fiorine, Carolina Arregui, Milagros Paniccia, Florencia Villar (capitán), Milena Serruya, Victoria Molinas, Victoria Etcheverry, Paula Qüesta y Victoria Bertone. Luego ingresaron: Ignacio Pelletán, Juana Soto Payva, Ernestina Palmier, Aldana Sosa, Victoria Raffa y Trinidad Juez. Entrenador: Andrés Catelani.

El Quillá Amarillo: Lucía Boscheto; Lucía Herrera, Lola Busilachio (capitán), Delfina Peliguero, Florencia Veglia, Josefina Jimenez, Victoria Sañudo, Florencia Zottico, Martina Borgo, Sofía Carnielli y Mayra Nanzer. Luego ingresaron: Virginia Herrera, Aldana Grosso y Antonella Paul. Entrenador: Javier Rivero Canseco.

Goles: 9´ Victoria Bertone (C), 30´ Lucía Herrera de corto (Q), 25´ Florencia Villar de corto (C); 27´ Paula Qüesta de corto (C), 40´ Paula Qüesta (C) y 45´ Milagros Paniccia de corto (C).

Tarjetas verdes: Florencia Villar y Victoria Bertone (C).

Árbitros: Matías Ledesma y Beatríz Acuña.

Cancha: Sergio Antoniazzi (Quillá).