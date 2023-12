CRAI tiene todo planificado para lo que viene

El 29 de enero CRAI estará comenzando la pretemporada, y con la agenda de amistosos ya definida, en el cual jugarán ante San Martín de Villa María y Taraguy de Corrientes, ambos en la autopista. Se viene un año muy duro, en un torneo que siempre es complicado, y que se ha convertido en uno de los más importantes del país. Entre las novedades estará la incorporación del ex Puma Rolando Martin como asesor del grupo de entrenadores, sin dudas, un aporte de calidad para cualquier staff y plantel superior.

"Cuando comenzó la temporada teníamos los pies sobre la tierra, el objetivo era captar la mayor cantidad de gente posible, convencerlos, y apuntar a la parte humana, con base en lo que es en lo grupal. A partir de ahí se hicieron las bases para trabajar. Siempre uno apunta a más, pero la intención era no tener que jugar la Reclasificación, y la realidad nos hizo poner conscientes de cual era el foco nuestro" comenzó señalando Agustín Capobianco.

Uno de los entrenadores de CRAI consideró que "tuvimos unos duros golpes a principio de año que obviamente que no es lo que uno quisiera, pero hay en esa situación se busca rescatar lo bueno que fue que los jugadores nunca se desmoronaron, ni se bajonearon, es más redoblaron el esfuerzo, y eso no es menor. No han dejado nunca de ir a los entrenamientos en esa situación negativa".

CRAI-2.jpg Agustín Capobianco aseguró que el objetivo de CRAI es diferente al de la temporada que acaba de finalizar. UNO Santa Fe

"Cuando hablamos del grupo, hablamos de primera, pero no hay que olvidarse que tenemos tres, y hasta logramos un cuarto equipo. Entonces para mí eso es super importante, porque la energía de arriba se traslada hacia abajo. Siempre hubo buena energía y predisposición de parte de los chicos. Algo muy positivo en lo que viene, es que terminamos en un buen nivel rugbístico, y eso te poner a pensar que el objetivo del año que viene no es el mismo del que pasó. Tendremos un plantel consolidado y eso es bueno" le dijo el coach Gitano a UNO Santa Fe.

En el mismo sentido manifestó que "hoy hablar de resultado en el próximo año es muy temprano. Si bien hace reuniones y más o menos sabes con que te vas a encontrar en la pretemporada, porque no sabes como se va a ir desarrollando al principio del torneo. De base no contaremos a Manu Bernstein y veremos como es la situación de Mateo Fauda, que va a Pampas como invitado, y nos dirán como lo utilizarán".

CRAI-3.jpg El coach de la entidad de la autopista confirmó la incorporación como Rolando Martin como asesor del equipo. UNO Santa Fe

En relación a la pretemporada detalló que "se pondrá en marcha la última semana de enero, nada extraordinario a lo que venimos haciendo durante el año, ya tenemos programados dos partidos amistosos, que son Taraguy de Corrientes y San Martín de Villa María. Los dos seguidos, los dos en condición de local. Después hay una fecha libre, y ya el 16 de marzo se pone en marcha el torneo, en el que debutaremos con Duendes en nuestro club".

En cuanto al staff de coaches comentó que "prácticamente vamos a seguir siendo los mismos, Emiliano Dalla Fontana, Martín Gallo, se suma el Goli Juan Manuel Fernández, Pipi Haeffelli, y nos va a estar dando una mano Rolando Martin, como asesor, se dio todo de manera natural, el tiene una muy buena relación con Maní Rostand, le insistió para ayudar y así se produjo su desembarco en el club. Es un tipo muy humilde, estuvo trabajando en Sitas, y ahora vendrá los jueves, y se quedará los sábados para los partidos. Es un aporte importante desde todo punto de vista".