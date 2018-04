CRAI venció a los tucumanos en el cierre de la primera fase

En el cierre de la primera fase del Torneo del Interior A, en su reducto de la autopista , CRAI se impuso a Lince Rugby Club de Tucumán por un contundente 51 a 29, bajo el arbitraje del cordobés Juan Manuel López.

Tras un comienzo no del todo aupicioso, la escuadra santafesina logró recuperarse, y merced a una buen trabajo de sus pack de fowards, logró revertir las cosas y pasar al frente en el marcador. CRAI fue de menor a mayor, y por eso no extrañó el resultado favorable con el que se fue al descanso, es decir, ganando por un claro 22 a 10.

En el complemento, los anfitriones estuvieron bien aceitados, al buen trabajo de la defensa, la eficiencia en las formaciones fijas, y actuaciones individuales para destacar, como el caso de Joaquín Schierano ó Ramiro Dolfo, hay que agregarle la correcta conducción del medio scrum Molinas. Los tucumanos dieron una dura batalla, se mostraron como un equipo muy áspero, pero CRAI, en base a mucha eficiencia, mucha actitud, y no bajar nunca los brazos, demostró que estaba pasando por una buena tarde.





Además del triunfo de los Gitanos sobre los tucumanos, por la Zona 1, en la provincia del Chaco , CURNE derrotó a Montevideo Cricket por 53 a 26. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CURNE 23, Lince 18, CRAI 16 y Montevideo CC 0.

En la Zona 2, Jockey Club de Córdoba derrotó con comodidad a Santa Fe Rugby Club por 59 a 17, mientras que Taraguy de Corrientes doblegó con lo justo a Peumayén por 23 a 13. La tabla quedó del siguiente modo: Jockey de Córdoba 27, Peumayén 13, Santa Fe Rugby 10 y Taraguy de Corrientes 7.

En la Zona 3, Old Resian de Rosario venció a San Ignacio 71 a 0, y Liceo de Mendoza a Universitario de Córdoba 26 a 6. Por su parte, en la Zona 4, Sportiva de Bahía Blanca le ganó a Neuquén 26 a 16, y Huirapuca de Tucumán a Marista de Mendoza por 38 a 35.

En el Torneo del Interior B, se dieron estos marcadores: San Martín VM 29-Trébol 13, Roca RC 10-Universitario MdP 25, Santiago LT 34-Aranduroga 34, Tilcara 24-Jockey VM 36, Sixty RC 18-Uni BB 13, Tequé 35-Uni de Rosario 34, Marabunta 12-Banco 21, Comercial 26-Universitario de Salta 44.





En el Nacional de Clubes A estos fueron los resultados: CUBA 24-Hindú Club 35, Tucumán LT 24-Duendes 31, Natación y Gimnasia 22-Tala RC 24, Belgrano Athlétic 19-San Luis 29, SIC 39-Alumni 21, Tucumán RC 32-Jockey Rosario 22, Los Tarcos 26-Newman 26 y La Tablada 27-Pucará 22.

En el Nacional de Clubes B: Uni Tucumán 17-Urú Curé 24, San Martín 17-Gimnasia R 26, Sporting 26-Old Boys 20, Lomas Athlétic 53-Palermo Bajo 10, Jockey Salta 29-Los Tordos 41, CASI 57-Old Christians 40, Regatas de Bella Vista 52-Estudiantes 19 y Córdoba Athlétic 17-Mar del Plata Club 29.





Síntesis

CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, Ignacio Giombi y Ramiro Dolfo; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Agustín Dolfo, Ignacio Poletti, Matías Peón, Rodrigo Galarza y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Luego ingresaron: Luciano Simino, Ramiro Ibañez, José Galvez, Justo Ordano, Nicolás Raffa, Francisco Maneiro y Santiago Lanteri.

Lince RC: Franco Giardina, Edgardo Fanjul y Matías Ateca; Ricardo Apud y Marcelo Elgart; Esteban Murillo, Alejandro Navajas y Alejo Lloren Boscarino; Lucas Pinna y Héctor Maximiliano Díaz; Juan Pablo Joya Ygel, Facundo Silva Soria, Lucas Casal, Martín Ygel y Ramiro Gimenez Lombardo. Entrenadores: Patricio Pellegri, Germán Soria, Fernando Lagarrigue y Federico González.

Luego ingresaron: Facundo Reyes, Franco González La Giglia, Santiago Ygel, Exequiel Campos Garrone, Diego Heredia y Marcos González.

Primer tiempo: 3´ penal Facundo Silva Soria, 8´ try Piermarini convertido por Beltramino, 17´ penal Beltramino, 20´ amarilla Ignacio Poletti, 28´ amarilla Ricardo Apud, 31´ try Ramiro Dolfo convertido por Beltramino, 36´ try Facundo Beltramino, 43´ try y conversión de Facundo Silva Soria.

Segundo tiempo: 4´ try Juan Pablo Joya Ygel convertido por Silva Soria, 8´ try Tomás Ramos, 11´ try y conversión de Facundo Beltramino, 14´ try Justo Ordano, 20´ try Ricardo Apud, 23´ try Nicolás Raffa, 29´ tarjeta roja José Gálvez, 36´ try y conversión de Francisco Alberto, 39´ try Marcos González convertido por Silva Soria.