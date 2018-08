CRAI y Banco Provincial jugarán por la permanencia

Se llevó a cabo la segunda jornada del Campeonato Regional A NEA en Rosario, el cual es supervisado por la Confederación Argentina de Hockey con la organización de la Asociación del Litoral.

En la rama femenina, CRAI arrancó superando en Fisherton a Jockey de Rosario por 2 a 0, con goles de María de los Milagros Escudero y Carolina Arregui de corner, mientras que luego cayó ante Universitario de Rosario, en GER, por 2 a 0.

En el primer día había caído frente a Old Resian por 1 a 0. Esto lo dejó en la tercera posición de la Zona B, y en consecuencia jugará este sábado por mantener la categoría. Ello está previsto para las 15, en Jockey, frente a Atlético del Rosario.

El otro conjunto que está en representación de la ASH, es Banco Provincial, quien cayó 2 a 0 frente a Duendes en Fisherton, y también se verá obligado a jugar por la permanencia. Las Kresteras volverán a jugar en la jornada de sábado, a partir de 13, en Fisherton, frente a Jockey de Rosario.

Además se registraron los triunfos de Universitario de Rosario sobre Old Resian por 2 a 1, Gimnasia y Esgrima ante Atlético del Rosario 2 a 1, y Old Resian ante Jockey de Rosario por 2 a 1. Los otros cruces del sábado, serán a las 13, Duendes con Old Resian en el Luciana Aymar, y a las 15, en el mismo escenario, Universitario de Rosario con Gimnasia y Esgrima.

En la rama masculina, en el segundo día de competencia, La Salle Jobson se impuso a Koura por 1 a 0, con un gol de corner de Gastón José Torres. Anteriormente, había empatado 2 a 2 con Chaco Hockey de Resistencia, y caído frente a Estudiantes de Paraná por 4 a 2.

En relación a Alma Juniors de Esperanza, igualaron 1 a 1 con Talleres de Paraná, con un gol de corner de Joaquín Bernia. Anteriormente había sido superado por Don Orione 2 a 1, y ante el Paraná Rowing Club por 4 a 2.

Además, se registraron los siguientes marcadores: Gimnasia venció a Talleres 3 a 1, Paraná Rowing a Don Orione 2 a 1, Estudiantes a Chaco Hockey 3 a 2, Corrientes a San Fernando 2 a 1, Don Orione a Gimnasia y Esgrima 4 a 3, Rowing a Hípico de Concordia 3 2, Estudiantes a San Fernando 2 a 1 y Corrientes 3 a 0 a Chaco Hockey.

En la jornada de sábado, por el cuadrangular jugarán Talleres de Paraná con La Salle Jobson en el Mundialista, y Alma Juniors de Esperanza con Koura en Jockey. Por las semifinales, en el Luciana Aymar, lo harán GER con Chaco Hockey, y en Fisherton, Hípico de Concordia con San Fernando, Don Orione con Corrientes y Rowing con Estudiantes.