CRAI y Santa Fe RC cayeron de visitante

En el marco de la terera fecha del Torneo del Interior A, fue un sábado negativo para los equipos santafesinos, ya que tanto CRAI como Santa Fe Rugby cayeron en sus respectivos compromisos. Por la Zona 1, en la capital de la provincia del Chaco, CURNE de Resistencia derrotó a CRAI por 32 a 24, en un cotejo controlado por el cordobés Alejandro Agüero.

En el otro cruce del grupo, en Canelones, Lince de Tucumán fue impiadoso con Montevideo Cricket Club al derrotarlo por 74 a 5. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Lince y CURNE 18, CRAI 11 y Montevideo CC 0.En la próxima fecha, CURNE recibirá a Montevideo CC, mientras que CRAI lo hará con Lince de Tucumán.

En la Zona 2, en Luján de Cuyo, luego de haber tenido un buen comienzo, sobre el final no pudo conservarlo, y Santa Fe Rugby Club se volvió con una derrota desde la provincia de Mendoza, al perder frente a Peumayén por 30 a 25, con el control del santiagueño Francisco Saavedra. Por su parte, en un intenso y disputado encuentro, Taraguy de Corrientes igualó 19 a 19 con Jockey Club de Córdoba.

La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Jockey Club de Córdoba 22, Peumayén 13, Santa Fe Rugby Club 10 y Taraguy de Corrientes 3.En la próxima fecha, a disputarse el próximo sábado 14, Jockey Club de Córdoba será anfitrión de Santa Fe Rugby, y en Corrientes, Taraguy lo hará con Peumayén de la provincia de Mendoza.

En la Zona C, Liceo de Mendoza derrotó a San Ignacio 38 a 20, y Universitario de Córdoba a Old Resian por 14 a 10. Por su parte, en la Zona D, en la Patagonia, Huirapuca doblegó a Neuquén RC 48 a 15, en tanto, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca le ganó a Marista de Mendoza por 23 a 15.

Por el quinto capítulo del Nacional de Clubes B, en Silvestre Tohel, Estudiantes de Paraná perdió frente a Mar del Plata Club por 29 a 13. Las posiciones están del siguiente modo: Regatas de Bella Vista 16, Mar del Plata 14, Estudiantes de Paraná 12 y Córdoba Athlétic 5. La próxima fecha se medirán: Córdoba Athlétic con Mar del Plata Club, y Regatas de Bella Vista hará lo propio con Estudiantes de Paraná, elenco que tiene como head coach al santafesino Héctor Salva.





Síntesis

CURNE 32-CRAI 24

CURNE: Alejandro Britez, José Morales y Juan Gualdoni; Agustín Aleman y Sebastián Bonilla; Bruno Siri, Wilson Paniagua y Álvaro Biscay; Kalim Burli y Genaro Carrió; Franicsco Liotta, Juan Palamedi, Juan Altamirano, Yasir Burli y Ramiro Vera. Entrenador: Alejandro Aguirre.

CRAI: Luciano Simino, Santiago Amsler y Tomás Ramos; Emiliano Dalla Fontana y Santiago Carreras; Ramiro Dolfo, Emanuel Piermarini y José Gálvez; Alejandro Molinas y Francisco Alberto; Rodrigo Galarza, Juan Arregui, Jorge Qüesta (h), Tomás Grenón y Facundo Beltramino. Entrenador: Alejandro Capobianco.

Primer tiempo: 3' try Y. Burlli y conversión de Carrio (Curne), 6', 15', 18' y 30' penales de Beltramino (Capri), 32' try de Paniagua y conversión de Carrio (Curne), y 40' try de Dolfo (Capri).

Segundo tiempo: 4' try de Simino y conversión de Beltramino (Capri), 9' try de Altamirano (Curne), 15' try de Popov y conversión de Carrio (Curne), y 20' y 32' penales de Carrio (Curne).

Cambios: 5' Ramiro Raffa por Questa (Crai), 10' Alejo Popov por Aleman (Curne), Gustavo Pera por Gualdoni (Curne), Marcelo Rebori por Paniagua (Curne), y Joaquín Lerche por Simino (Crai), 11' Pablo Ferreyra por Dalla Fontana (Crai), y Juan Cruz Salgado por Vera (Curne), 20' Lucas Ordano por Gálvez (Crai), 21' Braian Paulone por Britez (Curne), y Luis Zisuela por Morales (Curne), 25' Agustín Frigerio por Y. Burlli (Curne), 30' Mariano Martina por Bonilla (Curne), y 33' Ramiro Ibañez por Ramos (Crai).

Amonestados: 21' Amsler (Crai), 25' Alberto (Crai) y 40' Siri (Curne).





Más resultados

Nacional de Clubes A: Duendes 9-Hindú 15, CUBA 19-Tucumán LT 36, San Luis 38-Tala RC 7, Natación y Gimnasia 25-Belgrano Athlétic 19, Jockey de Rosario 23-Alumni 26, Tucumán RC 21-San Isidro Club 15, Cardenal Newman 10-Pucará 6 y Los Tarcos de Tucumán 46-La Tablada de Córdoba 19.

Nacional de Clubes B: Urú Curé 17-Gimnasia y Esgrima 15, Universitario de Tucumán 31-San Martín VM 17, Old Boys 41-Palermo Bajo 25, Sporting 28-Lomas Athlétic 14, Los Tordos 21-CASI 17, Jockey de Salta 12-Old Christians 20.

Torneo del Interior B: Trébol de Paysandú 26-Universitario MdP 7, San Martín RC 24-Roca RC 25, Aranduroga 13-Jockey Club VM 25, Santiago LT 50-Tilcara 23, Universitario BB 21-Universitario R 23, Sixty 49-Tequé 12, Banco RC 7-Universitario de Salta 19 y Marabunta 52-Comercial 23.