CRAR consiguió un triunfo ante los matemáticos

A la vera de la ruta provincial, en la cabecera del departamento Castellanos, el primer equipo de CRAR se impuso por 24-20 ante Logaritmo de Rosario en el juego pendiente de la cuarta fecha de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral.

Con tries de Leonardo Sabellotti, Juan Pablo Imvinkelried y Pablo Villar, más un penal de ‘Poli’ y tres conversiones del propio capitán del ‘Verde’, los dirigidos por Cristian Martino se metieron en zona de clasificación para quedar entre los seis que, finalizada esta segunda etapa, buscarán jugar en la elite del interuniones en 2020.

Con este resultado queda abierta la disputa por los tres lugares restantes que ahora tiene cinco candidatos para mantenerse en el sector principal. Ellos son CRAR de Rafaela, Caranchos de Rosario, Alma Juniors de Esperanza, Universitario de Santa Fe y Tilcara de Paraná.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario de Rosario 39, Provincial 28, La Salle Jobson 23; CRAR de Rafaela, Caranchos de Rosario y Alma Juniors de Esperanza 21, Universitario de Santa Fe 18, Tilcara 15, Logaritmo 13 y Los Pampas de Rufino 1.

La próxima fecha será la novena y última jornada que tendrá los siguientes cotejos: Universitario de Rosario con Tilcara, CRAR con Los Pampas de Rufino, Provincial con La Salle Jobson, Universitario de Santa Fe con Alma Juniors de Esperanza y Logaritmo con Caranchos.

crar 1.jpg Visita de lujo, el Jaguar Mayco Vivas, alentando al CRAR, el club que lo formó. Gentileza CRAR de Rafaela

Síntesis

CRAR: Andrés Passerini, Federico Monzón y Jonatan Viotti; Franco Davicino y Federico Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Facundo Aimo y Manuel Mandrille; Ricardo Brown y Pablo Villar (cap.); Leonardo Sabellotti, Franco Sabellotti, Santiago Kerstens y Matías Bustamante; Bernardo Mateo Villar. Entrenador: Cristian Martino.

Ingresaron: 47m Matías Rocchi x F. Monzón, 59m Gonzalo García x Fe. Davicino, 61m Gastón Zbrun x J. Viotti, 67m Juan Ignacio Coyne x M. Bustamante, 69m Juan Digo Bustamante x Fr. Davicino, 71m Tomás Lavalle x F. Sabellotti, 76m Mariano Pizzi x G. García.

Logaritmo: Juan Manuel Arriazu, Martín Calvo (c), Franco Maurano, Miguel Aymeric, Joel Vivia, Axel Gonzalez, Mauricio Stummvoll, Gonzalo Sandoval, Fabricio Voltattorni, Ricardo Maroseck, Juan Ignacio Milesi, Fabricio Aparicio, Rafael Said, Sebastian Bussi, Roy Lura. Head Coach: Roberto Roldan.

Primer Tiempo: 4´ Try Gonzalo Sandoval, convertido por Roy Lura (0-7), 17´ Try Leonardo Sabellotti, convertido por Pablo Villar (7-7), 38´ Penal convertido por Roy Lura (7-10).

Segundo Tiempo: 3 Try Juan Pablo Imvinkelried, convertido por Pablo Villar (14-10), 13´ Try y conversión de Roy Lura (14-17), 16´ penal convertido por Pablo Villar (17-17), 23´ Try y conversión Pablo Villar (24-17) y 27´ Penal convertido por Roy Lura (24-20).