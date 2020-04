Cremón: "La situación de los clubes no es buena"

La cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades sanitarias ha pegado fuerte en todos los estamentos de la sociedad, y los clubes deportivos no han quedado ajenos a dicha situación. Debieron cerrar sus puertas y por ende se ha producido un parate en todas las actividades deportivas. Ello provoca que las instituciones no cuenten con ingresos para mantener cuestiones básicas.

"Al Club Náutico Azopardo la cuarentena lo afectó por completo ya que cerró sus puertas y sus actividades fueron suspendidas. Como es de público de conocimiento, era un club bastante prolífero, con una incipiente aumento de sus actividades, y de su masa societaria. Incluso de todo lo que funcionaba alrededor del club. El restaurante del club había crecido mucho, teníamos prácticamente una entidad con un potencial terrible" le dijo el doctor Fabio Cremón a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Náutico Azopardo destacó que "teníamos planificadas varias actividades, como las que se llevaron a cabo el pasado, tenemos pensadas obras en el sector norte, con baños nuevos, ya que tenemos un quincho nuevo, y como hay una masa societaria amplia se necesitaba intervenir allí. Teníamos proyectado de elevar lo que son los pilares de contención contra la laguna, que están rotos producto de la propia erosión del agua, y poder llegar a tener una playa y un relleno de arena por más tiempo".

"En lo deportivo se vio afectada la escuelita de canotaje que había comenzado con un gran número de niños. Que estaban cumpliendo las premisas que teníamos al iniciar la gestión que era la de retomar la acción con chicos. Estaba prevista una travesía a Diamante, una de invierno, lo cual quedó todo sin efecto. Las culturales, como recitales en la playa no se pudo realizar" resaltó el dirigente de la entidad ubicada en avenida Alem y Vélez Sarsfield.

25042020 f2 nota dr cremon pte nautizo azopardo.jpg El presidente de Azopardo habló de la difícil situación de los clubes UNO Santa Fe

Más apreciaciones

El parate de la actividad deportiva y el cierre de los clubes ha generado problemas económicos para hacer frente a los diferentes compromisos que las entidades deportivas tienen. Sobre este punto Cremón describió que "la situación económica no es nada buena, como le pasa a la mayoría de las instituciones de la ciudad. Se realizó una petición destinada a las autoridades municipales y las diferentes entidades del estado en general. Fue a los fines de que puedan colaborar con el personal de los clubes que no están concurriendo a sus lugares de trabajos, ya que no tenemos ingresos mensuales porque se pararon todas las actividades. Estamos apelando a la buena voluntad de los socios que en algunos casos se cumplimentan, y en otros no".

"La petición que se envió al gobierno provincial y al comité de crisis, para que prevea la posibilidad de tener algún tipo de ventaja a los clubes de barrio, para el pago de sus gastos mínimos y de personal. Para que pueda llegar a afectarse algo de lo que corresponde al presupuesto que se dirija a los clubes. Para que cuando pase la gente pueda volver a los clubes y al deporte" explicó el máximo dirigente del Club Azopardo.

Con respecto a la bajante histórica de la laguna Setúbal "ha cambiado por completo la geografía de nuestro río que vemos a diario. Vemos con preocupación, más allá de los servicios, como suministro de agua y navegabilidad, que se ven afectados, lo que nos preocupa como amante de la naturaleza y club náutico, es la gran depredación que se está haciendo sobre la fauna ictícola. También hicimos reclamos y notas al gobierno provincial, para que prohíba la pesca en todas las especies, hasta que se reestablezcan las condiciones normales del río".