Crespo: "Estoy preocupado por la Selección"

Hernán Crespo es palabra autorizada para hablar de la Selección Argentina. Goleador y mundialista, Valdanito habló con TyC Sports desde Rusia.





"El primer partido es muy difícil. A todos los favoritos les costó. Sabés que hace cuatro años que trabajás y te jugás un poco eso en 90 minutos", destacó.





A continuación, no esquivó el bulto: "Me preocupa que la Selección tenga con poco tiempo de trabajo. Tenemos jugadores como para pasar y después ver de octavos para adelante. Lo que preocupa es no saber lo que el equipo puede llegar a dar. Pero hay material para ilusionarnos".





En tanto, consultado sobre Jorge Sampaoli, explicó: "Como técnico me gusta y me generaba entusiasmo, en su momento, por lo que venía haciendo. Pero no estaba de acuerdo en darle la Selección porque creo que es un entrenador para proyectos. Estos 10 partidos son poco para lo que puede llegar a dar".