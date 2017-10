"Cristiano es el mejor de su generación"

Este lunes en Londres la FIFA realizará la segunda gala de su nuevo galardón que es el premio "The Best" y el candidato a consagrarse como el mejor jugador del mundo es el portugués Cristiano Ronaldo que comparte la terna con Lionel Messi y Neymar. La ceremonia se llevará a cabo en el London Palladium a las 15.30 hora de nuestro país y será televisado por ESPN 2.





En consecuencia, luego de lo que fue el triunfo de Real Madrid como local ante el Eibar, la prensa lo consultó a Zinedine Zidane por la falta de gol que evidenció Ronaldo a diferencia de otros años "Lo de Cristiano Ronaldo es como siempre. Cuando no marca siempre preguntáis lo mismo. No estamos preocupados. Es el mejor de su generación, con diferencia", sentenció respaldando al delantero.





Para luego agregar "Es mejor que marque porque sabemos que para él es importante, pero es el pichichi en la Champions y en la Liga va a volver. El próximo partido puede cambiar eso".





Además habló sobre la chance de ganar el premio como mejor entrenador "Hago todo para ser un entrenador consagrado, lo que hago me gusta, y cuando haces todo con pasión mejoras. Soy como los demás, si me lo dan lo cogeré con placer. Pero no soy el mejor entrenador del mundo, de eso estoy seguro también".