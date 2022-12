Gol de Neymar - Croacia 0-1 Brasil - Qatar 2022

El encuentro entre brasileños y croatas, que finalizó sin goles al cabo de los 90 minutos, se llevó a cabo en el estadio Education City, en la ciudad de Rayán, a siete kilómetros del centro de Doha, con el arbitraje del inglés Michael Oliver.

Gol de Petkovi - Croacia 1-1 Brasil - Qatar 2022

La primera etapa se caracterizó por la paridad, con Brasil proponiendo y los balcánicos saliendo rápido de contragolpe.

La más clara para Brasil estuvo en los pies de Vinicius Júnior tras una buena combinación con Richarlison pero la situación fue controlada por el arquero Dominik Livakovic. Los croatas, conducidos por Luka Modric (la pasa siempre limpia y al pie) también tuvieron dos aproximaciones a través de Iván Perisic, su delantero más peligroso.

En el complemento creció Brasil y generó varias chances de riesgo, al punto que convirtió en figura a Livakovic, gran responsable del 0 a 0 que llevó el choque al tiempo extra. Allí, y en un marco de mayor paridad, apareció el crack Neymar en todo su esplendor para abrir el marcador para Brasil.

Penales - Croacia 1-1 Brasil - Qatar 2022

Cuando parecía que la "Canarinha" se quedaba con la victoria y el pase a semis, Petkovic logró el empate milagroso y llevó la definición a los remates desde el punto del penal. Allí brilló otra vez el arquero Livakovic, Marquinhos erró y Croacia, subcampeón del mundo en Rusia 2018, celebró el pase a semis.

Síntesis

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic e Iván Perisic; Andrej Kramaric y Mario Pasalic. DT: Zlatko Dalik.

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Eder Militao; Lucas Paquetá y Casemiro; Vinicius Junior, Neymar y Raphinha; Richarlison. DT: Tite.

Gol en el primer tiempo del alargue: 9m Neymar (B).

Gol en el segundo tiempo de alargue: 8m Petkovic (C).

Tiros desde el punto del penal:

Croacia: convirtieron Vlasic, Majer, Modric y Orsic.

Brasil: Livakovic le atajo a Rodrygo, convirtieron Casemiro y Pedro, Marquinhos la estrelló en el palo.

Cambios en el segundo tiempo: 10m Antony por Raphina (B); 18m Rodrygo por Vinicius JR (B); 26m Nikola Vlasic por Pasalic (C) y Bruno Petkovic por Kramaric (C); 38m Pedro por Richarlison (B). En el segundo tiempo de alargue: 1m Lovro Majer por Kovacic (C); 1m Alex Sandro por Militao (B) y Fred por Paqueta (B); 4m Ante Budimir por Sosa (C); 13m Mislav Orsic por Brozovic (C)

Amonestados en el primer tiempo: 23m Danilo (B); 31 Brozovic (C).

Amonestados en el segundo tiempo: 22m Casemiro (B); 31m Danilo (B).

Amonestados en el segundo tiempo del alargue: 8m Petkovic (C).

Arbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Education City (Al Rayan).