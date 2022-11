Croacia y Marruecos igualaron sin goles en el primer partido del Grupo F

El cero a cero no pudo romperse por más que el desarrollo del partido fue atractivo, con equipos que apostaron a jugar con pelota al pie, intensidad y ambiciones ofensivas.

La buena actuación de los arqueros y la ineficacia de los delanteros conspiró contra la posibilidad de la apertura del marcador y con el correr de los minutos dio la impresión de que el empate les conformó a ambos.

Tanto Luka Modiric en la formación europea como Hakim Ziyech en Marruecos, los más talentosos y generadores de juego, no tuvieron continuidad y con el correr de los minutos perdieron influencia en el juego.

+ Síntesis +

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic; Ivan Perisic y Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalic.

Marruecos: Yassine Bono; Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Achraf Hakimi; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri. DT: Walid Regragui

Goles: No hubo.

Cambios: Al comenzar el segundo tiempo, Mario Pasalic por Vlasic (C), 15m. Attiat Aliah por Mazraoui (M), 20m. Ez Abde por Boufal (M), 25m. Marko Vivaja por Kramaric (C), 34m. Lovro Majer por Kovacic (C), 36m Abdelhamid Sabir por Ounahir (M) y Abd Al Razke Hamdalah por En-Nesyri (M), 45m. Milslav Orsic por Perisic (C).

Cancha: Estadio Al Bayt.

Arbitro: Fernando Rapallini (Argentina).