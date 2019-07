Crusaders superó a Jaguares y se coronó tricampeón

En una jornada histórica para el rugby argentino, Jaguares perdió la final del Super Rugby. Lo hizo en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda.La victoria de Crusaders fue por 19 a 3, con un primer tiempo a su favor por 10 a 3, y logró de este modo el tricampeonato en la competencia que organiza la Sanzaar.

En primer lugar hay que señalar que fue un partido muy parejo en el cual los pequeños detalles hicieron la diferencia en favor de Crusaders. Decisiones sólidas y el hostigamiento permanente fue la clave del triunfo.

Los neocelandeses consiguieron el tercer titulo en el Super Rugby. La derrota no empaña en nada lo hecho por los argentinos. Fue un año histórico para el rugby nacional, lo que demuestra que el camino elegido fue el acertado.

El arranque fue duro e intenso, sin la pelota en su poder Jaguares apeló a un eficiente trabajo de la defensa. La visita no habia pisado campo rival pero cerca de los quince del primer tiempo llegó la apertura del marcador por un penal convertido por Diaz Bonilla. El tackle argentino fue espectacular.

A partir de una pelota perdida en el contacto, Crusaders no perdonó, vino corrida de Whitelock y asistencia a Taylor que se fue al try. Jaguares hizo un gran trabajo, tuvo más la pelota, fue eficiente en el line out, tanto cuando hechó como cuando lo hizo el dueño de casa. La presión de Crusaders fue monumental y por eso los argentinos debieron utilizar el pie en varias ocasiones.

En el final del primer tiempo, Moroni estuvo cerca del try pero ingresando al ingoal visitante se la cayó la pelota y los de camiseta roja se salvaron. Hubo muchos errores de manejo por parte de ambos, ya que la pelota estaba inmanejable producto de la humedad en el campo de juego.

En el último scrum de la primera parte, Crusaders apostó a jugar, Jaguares se durmió, una infracción y el acierto de Mounga que dejó el marcador 10 a 3 para los dueños de casa.En un desarrollo quirúrgico, la diferencia estuvo en que el conjunto local aprovechó las oportunidades que dispuso. En los argentinos la defensa fue muy buena, aunque tambien tuvo chances de convertir.

En el segundo tiempo, los argentinos ingresaron con todo. Nuevamente estuvo cerca del try pero no lo supo capitalizar. Crusaders con mucho oficio armó una buena acción ofensiva, estuvo cerca del try pero no se lo permitió la gran defensa de la visita. Fue penal, los de camiseta roja la jugaron rápido pero no lograron quebrar la defensa naranja, mediante el TMO no se convalidó el try y todo seguia 10 a 3.

El scrum no funcionó bien, pero una situación a metros del ingoal, logró contenerla los argentinos pero con penal que debajo de los postes permitió que Crusaders pase a ganar 13 a 3.

Mounga no perdonó y cada oportunidad que tuvo la supo aprovechar. El 10 local metió todo, y el marcador quedo 16 a 3. A seis del final otra infraccion de los argentinos y la punteria del diez anfitrión dejo el marcador 19 a 3.

Síntesis:

Crusaders 19- Jaguares 3

Crusaders: Joe Moody, Codie Taylor y Owen Franks; Mitchell Dunshea y Samuel Whitelock (capitán); Whetu Douglas, Matt Todd y Kieran Read; Bryn Hall y Richie Mo´unga; George Bridge, Jack Goodhue, Braydon Ennor, Sevu Reece y David Havili. Entrenador: Scott Robertson

Ingresaron: Andrew Makalio, George Bower, Michael Alaalota, Luke Romano, Jordan Taufua, Mitchell Drummond, Mitchel Hunt y Will Jordan.

Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevy y Santiago Medrano; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente (capitán), Matías Orlando, Ramiro Moyano y Emiliano Boffelli. Entrenador: Gonzálo Quesada.

Ingresaron: Julián Montoya, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Sebastián Cancelliere.

Primer tiempo:15', Penal de Díaz Bonilla (J); 25', Gol de Mounga por Try de Taylor (C); 41', Penal de Mounga (C)

Resultado Parcial: Crusaders 10 - Jaguares 3.

Segundo tiempo: 12', 18' y 34', Penales de Mounga (C)

Estadio: Orangetheory Stadium, Christchurch

Referee: Jaco Peyper (Sudáfrica)