Cuando el rugby y la medicina son una misma pasión

Cuando se quiere se puede dice el dicho. Y el doctor Juan Pablo Poletti lo cumplió al pié de la letra. Nunca dejó de lado su profesión por su otra pasión; el rugby. Sobre todo en la época de estudiante de medicina en Rosario, ya que con sacrificio y mucha dedicación logró recibirse y jugar un tiempo más.

Buena persona, muy trabajadora, muy apasionada, siempre dispuesto a dar una mano a aquel que la necesita sin esperar nada a cambio. Ese combo lo ha llevado a ser designado director del hospital José María Cullen, el más importante del centro-norte provincial.

En el rugby fue jugador de juveniles en La Salle Jobson, luego pasó con sus amigos de la 68/69 a Santa Fe Rugby Club. Allí fue jugador, entrenador de varias divisiones, entre ellas el plantel superior y del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby. Actualmente es entrenador de la M9 de SFRC; pero ha cumplido la función de dirigente en el Tricolor, y supo tener a su cargo el hockey de la entidad de Sauce VIejo. Mucho para una persona, pero que se traduce en algo simple: pasión por lo que hace.

El mundo no deja de salir del asombro por lo que genera la situación por el coronavirus. Sobre esta cuestión el doctor Juan Pablo Poletti sostuvo que "Desde hace seis años me toca ser el director del hospital Cullen, y en esta oportunidad desde que apareció la pandemia el ministerio ha decidido que todo lo público y privado que sea Covid-19 positivo, tenga o no tenga obra social va a internarse en el Cullen o en el Iturraspe por una cuestión sanitaria"

En un instagram live realizado con Santa Fe Rugby resaltó que "en esa medida desde hace más de un mes, desde el 6 de marzo, nos estamos organizando en el hospital para hacer frente a esto. No es fácil porque hay que hacer dos hospitales en uno. El Cullen se tiene que ocupar del politrauma y todas las patologías que hay que seguir atendiendo, sin mezclarla con el covid. Hubo que hacer toda una logística impresionante".

"Estamos esperando que aparezcan los casos, y para nosotros en salud es una buena noticia que llevamos varios días sin casos en la ciudad de Santa Fe. Está por otro lado la dificultad de la población de estar encerrados hace más de cuarentea días, con actividades on line. Nadie puede predecir cuanto va a durar esto, acá está en juego la salud, no podemos poner en riesgo a nadie, y la clave será aguantar la cuarentena para luego hacer una vida normal", señaló Juan Pablo Poletti.

352020 f02 mono poletti rugby y medico hjmc.jpg El doctor Poletti es el actual director del hospital Cullen. UNO Santa Fe

La gran pasión por el rugby

En la actividad médica profesional y como director se lo conoce como el doctor pero en el rugby no es otro que el Mono Poletti, quien se refirió a como fueron los comienzos de Santa Fe Rugby, sobre lo cual expresó que "cuando surgió Santa Fe Rugby pasamos a juveniles provenientes desde La Salle con toda mi camada de amigos que todavía está. Me pasaba pensar que con los pocos años que tiene el club, uno ve ese crecimiento de cuando se hizo el acta inaugural en la casona de Irigoyen Freyre, hasta nuestro predio de Sauce Viejo, pasando por el nuevo en el sur de la ciudad, más la casita de Cruz Roja que es otra gran inversión. Todo producto del esfuerzo de muchos dirigentes, entre ellos Patricio Favre que es ahora otra vez el presidente".

"La Fiat fue el primer lugar que se alquiló para poder jugar. Hicimos de local en ese predio y también tiene un sentimiento muy grande para nosotros. Es un orgullo para todos como amigos, recalcamos como perduró ese grupo cumpliendo distintas funciones. El club tiene un sentido de pertenencia que es admirable" destacó el ex entrenador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

352020 f03 mono poletti rugby y medico hjmc.jpg Su lugar en el mundo: el Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo. UNO Santa Fe

Más sensaciones

El actual coach de la M9 de SFRC resaltó que "siempre la etapa de jugador fue la más linda, porque el deporte es de los jugadores. Cuando llegué a primera me costó conseguir el puesto, jugué muchos años en reserva, el club venía siendo campeón y fue duro llegar a primera. Después cuando me hice médico se hizo duro seguir jugando, y después de la gira 94 tuve que dejar por la profesión. Dejé de jugar y pase a ser colaborador como entrenador, algo que también me gusta mucho".

"Por una fractura no pude jugar el primer año mientras estudiaba medicina, y en el segundo si logré hacerlo. Yo ahorraba para poder venirme los jueves y entrenar los viernes. Así pude hacer durante un año, venía estudiaba igual, y en la carrera me fue bien. Mientras vos rindas en la facultad me decía mi viejo, pero después ya tuve que dejar de jugar" contó sobre el sacrificio que hizo para complementar el rugby y la durísima carrera de medicina.

Agregó que "todo lo que aprendí en el rugby lo pude llevar a la parte laboral. Lo pude relacionar con la carta que hice por el tema de la pandemia. El rugby me dejó siempre muchas enseñanzas. Y esa carta fue una especie de arenga emparentada con el deporte".

Sobre esa carta que tuvo trascendencia nacional contó que "Noté que había temor hacia el coronavirus, me dió miedo de quedarme sin personal, se me ocurrió escribirla, y después de eso intenté publicarla en forma anónima. Se filtró, nunca pensé que se iba a viralizar, pero no era algo preparado. Le puse mucho de lo que me dió el club, y el rugby en particular".