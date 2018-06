Cúper: "No sé si Ramos es médico"

"No soy médico y tampoco se si Ramos es médico, pero un jugador que está jugando una final y tiene una lesión, si podría seguir jugando no tengo ninguna duda de que lo haría, porque hay cosas en la vida que no se repiten y una final de Liga de Campeones es algo extraordinario", explicó en conferencia de prensa el entrenador argentino.





Cabe recordar que la figura de la selección de Egipto sufrió una lesión que casi lo margina del Mundial tras un choque controversial con el defensor de Real Madrid durante la final de la última edición de la Champions League, que lo dejó retirándose prematuramente del campo de juego con lágrimas en los ojos.





Con respecto a la evolución del delantero de Liverpool, el DT aseguró que, si bien tuvo una lesión importante, son optimistas de que podrá disputar el Mundial de Rusia: "Se dicen muchas cosas, pero la realidad es que sólo los médicos son quienes confirman o rectifican el problema de un jugador".