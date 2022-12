Cuti Romero: "No caigo donde estoy parado"

LEER MÁS: Otra vez, los argentinos coparon Qatar y deliraron con el pasaje a la final

"Todavía no caigo, no me puse a pensarlo, donde estoy parado, la verdad que cuando llegue al hotel seguramente se me caerá una lágrima”, dijo Romero, surgido en las filas de Belgrano de Córdoba.

“Pasé cinco años en la Selección, pasé cosas hermosas con estos compañeros. Ahora llegamos a la final, jugando bárbaro, es tremenda la alegría que tenemos. Espero que la gente lo esté disfrutando”, completó.