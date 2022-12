En ese marco, entendió que repetir "semejante logro" de jugar una final de una Copa del Mundo como en la edición pasada en Rusia 2018 y un eventual triunfo en esa instancia sería el "más importante de todos los tiempos" del seleccionado.

El DT de Croacia también se refirió al último antecedente contra la "Albiceleste" en la segunda fecha de la fase de grupos de Rusia 2018, que terminó en un triunfo 3-0 ante el equipo que entonces dirigía Jorge Sampaoli, de quien no tiene un grato recuerdo ya que le negó el saludo después del partido.

"Si, es así. Pero no voy a volver a entrar en ese tema. Las personas ahora no son las mismas y no hay que guardar rencor ni enojarse. Cada uno reacciona a su manera", afirmó.

Dalic justamente fue consultado por el partido de la Argentina y Países Bajos, y el nivel de tensión que tuvo la definición de uno de los encuentros de cuartos de final: "Fue un partido complicado y caliente pero vi conductas que no tienen nada que ver con el fútbol y espero que mañana no suceda esto", remarcó.

Croacia, actual subcampeón del mundo, enfrentará mañana al seleccionado argentino en la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022.

El partido se disputará desde las 16 en el estadio Lusail y será arbitrado por el italiano Daniele Orsato.