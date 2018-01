Damián Blaum: "Esta edición la veo muy competitiva"

Damián Blaum nadará por décimo quinta vez la Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda. Actualmente tiene 36 años y disfruta el nacimiento de su primera hija junto a su esposa, y hoy su entrenadora, Esther Núñez: "Me preparé muy bien para esta edición, ya estamos en la fase final. La preparación fue bastante distinta a otros años ya que nació nuestra bebita, Gala, y fue algo hermoso que estábamos esperando y deseando, que no se compara con nada".

El 2017 fue uno de los mejores años de Damián en lo deportivo y personal, ganando por primera vez la Santa Fe – Coronda y convirtiéndose en padre. Sobre aquella recordada victoria del domingo 5 de febrero, Blaum detalló: "Se alinearon todos los planetas a mi favor, el río estaba súper complicado y eso jugó a mi favor. Pude hacer una buena diferencia de arranque y, si bien fue difícil sostenerla, ya era una diferencia casi indescontable. Fue una demostración a mí mismo, que a pesar de la edad aún sigo trabajando con la misma ilusión y ganas, lo que me permite estar vigente".

Además, el nadador nacido en Buenos Aires afirmó que aquella victoria no modifica su enfoque para esta edición: "No cambia mi expectativa después del triunfo del año pasado. Sí puede ser que me saqué un peso grande de encima, mucha gente esperaba más que yo esa victoria y el año pasado tuve la carrera soñada. Igualmente esta no deja de ser una nueva carrera y las expectativas son las mejores, uno dedica mucho tiempo y esfuerzo junto con su grupo de trabajo. La victoria llegó en el momento justo".