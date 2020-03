Damonte: "El fútbol debería volver luego de la cuarentena"

Israel Damonte, quien dejó hace un puñado de meses su condición de futbolista para convertirse en el entrenador de Huracán, consideró hoy que cuando se levante la cuarentena dispuesta en la Argentina para combatir la epidemia de coronavirus, el fútbol debe volver a jugarse.

"Cuando se levante la cuarentena, si todo el mundo trabaja, el fútbol debe volver. Me parece que debemos regresar cuando vuelva todo a la normalidad, me parece justo, nosotros no tenemos tres vidas, sino una al igual que todos y nos enfermamos como cualquier persona", expresó Damonte, en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

Damonte, nacido en Salto, Buenos Aires, hace 38 años, le puso fin a su etapa como futbolista el año pasado con la camiseta de Banfield, y desde enero se convirtió en el DT de Huracán, por expreso pedido del presidente del club, José Nadur, debido al buen recuerdo que había dejado en su etapa de jugador, en la temporada 2018-2019.

"Me pareció muy bien que se haya parado el fútbol y tiene que volver cuando todo haya vuelto a la normalidad. Escuché que algunos decían que podría regresar en mayo, entonces yo pensaba si es lo mismo hacerlo ahora. Entiendo que se necesite el dinero, pero creo que hay que buscar la forma de poder subsistir, sobre todo los clubes para que puedan mantener a la gente, a los empleados del club", añadió el joven entrenador.

Huracán no cumplió una buena campaña en la Superliga, aunque levantó en las dos fechas finales con triunfos sobre Independiente (1-0) y Banfield (3-0), y en la única fecha que se jugó por la Copa de la Superliga, perdió como local con Talleres de Córdoba por un holgado 3-0.

"No estoy disfrutando como entrenador lo que pensé que iba a disfrutar. La verdad es que se sufre mucho, en Huracán hHemos tenido algunos partidos que eran para ganar y no se dieron, entonces eso se hacía doloroso y difícil de buscarle la vuelta", añadió el ex jugador de Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Nueva Chicago, Arsenal, Quilmes y Nacional de Montevideo.

"Nunca se me pasó por la cabeza pensar que no puedo revertir el mal momento de Huracán. Primero por mi forma de ser, no sé abandonar, o me echan o se me termina el contrato. Sabía a donde venía y que no sería fácil, agarré un equipo que no estaba bien y le pedí a Nadur que me deje dirigir la primera fecha del campeonato que viene, más que nada por la pretemporada y para armar mi propio plantel", concluyó Damonte, quien asumió en Huracán luego de los ciclos infructuosos de Juan Pablo Vojvoda y Néstor Apuzzo.