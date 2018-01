Daniel Beltramo: "Yo me la venía venir"

La lluvia del sábado fue el condimento para que en el domicilio de uno de los dirigentes del básquet de Unión citen a Daniel Beltramo con la decisión tomada: despedirlo como DT del equipo que marcha con campaña 9-9 en la Liga Argentina





Pirincho antes de abandonar la ciudad en las próximas horas charló con UNO Santa Fe y resumió lo sucedido en un momento particular para cualquier entrenador: "La verdad que yo me la venía venir, esto va más allá del resultado adverso en Sunchales. Lo notaba, con años en esto uno lo olfatea en el ambiente y no me sorprendió la decisión".





El cordobés se encargó de expresar que "vos el apoyo lo tenés que tenes cuando perdés. Ahora seguramente conversaremos respecto a lo que me restaba del contrato para llegar a un acuerdo".





Embed #LigaArgentina Daniel Beltramo dejó de ser el entrenador del primer equipo por razones deportivas. Asumirá el cargo de manera interina el entrenador asistente Juan Francisco Ponce. — Club Atlético Unión (@clubaunion) 14 de enero de 2018







En lo que va de la actual temporada los rojiblancos navegaron en la irregularidad de los resultados, dentro de una competencia muy pareja y donde no hay un candidato firme. En este sentido, el ahora exDT Tatengue apuntó: "Nadie por allí sabe lo que renegué para armar el equipo. Tuvimos muchos contratiempos para poder conformar la plantilla".





Y más adelante, agregó: "Realmente escuché cosas muy raras de un día para el otro en distintos medios. Es ahí donde empecé a sentir que había algo que venía de más arriba. Y se dijeron tantas cosas sobre Barovero. El jugador quería jugar la A, no le llegó ninguna oferta y cuando por allí estaba la chance de que siga en la categoría nosotros ya teníamos contratado a Mariani".





En la parte final, acotó: "Este oficio es así y creo que quedó claro que di el 110% siempre por el club , buscando lo mejor. De hecho veníamos de la mejor campaña en la categoría la temporada anterior. Gracias a la gente por el trato y le deseo lo mejor a Unión y a Juanfra que estará a cargo del equipo en lo que viene".