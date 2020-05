Daniela Cortés reveló la charla que tuvo con Quintero por Villa

Daniela Cortés, ex novia del futbolista Sebastián Villa al que denunció por violencia de género, mencionó el episodio en el cual recibió un llamado del volante de River Juan Fernando Quintero, quién alojó al jugador de Boca por un par de horas.

La joven de 25 años, también colombiana, dialogó este domingo con Crónica TV y dejó en el aire una llamativa frase del futbolista del Millonario: "Quedate tranquila, que él no te va a volver a tocar".

"Sebastián se fue de la casa y me quedé muy mal, asustada, sobre todo por mi familia. y como a la hora y media, no sé cuánto tiempo pasó, recibí una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por su pasaporte, ya que no lo encontraba entre las cosas que se había llevado", contó.

"Pero 'cómo le voy a abrir, si me va a volver a pegar', le respondí, y entonces 'Juanfer' me dijo: 'quedate tranquila, que él no te va a volver a tocar. Irá con mi primo, para que no te vuelva a hacer daño. Abrile que busca el pasaporte y se va. Lo hice con mucho miedo, pero efectivamente estaba acompañado, entonces entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando", refirió.

Cortés indicó la semana anterior que en su entorno había gente que sabía sobre los maltratos de Villa. Quintero alojó a Villa en su casa del country Saint Thomas, de Canning, en el que eran vecinos.