“Estoy en el camino de guiar a los chicos, de ayudarlos y de apoyarlos en el fútbol. Más que nada, la idea es tratar de trasladarle mi experiencia. En mi carrera me tocó jugar bien, mal o regular, pero dejé muchos amigos en muchos países y eso es lo que más satisfacción me da". El cordobés Darío Gigena habló de su actual ocupación y de como está viviendo el presente, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Pero tampoco pudo dejar de lados el recuerdo de sus pasó por Santa Fe en Unión y Colón.

En diálogo con Radio Sol, Topo reconoció que “cada vez que voy a Santa Fe se me cae una lágrima”. Su primera experiencia fue en Unión en 1998, con el que llegó a Primera División. “Se había armado un lindo equipo. Estaba (Roberto) Trotta, (Pablo) Caballero, (Carlos) Humoller y (Darío) Cabrol. Se armó un lindo grupo y me quedaron recuerdos hermosos. Santa Fe es un paraíso. Mi balance es positivo en Unión, quien me abrió las puertas para jugar en Primera División”, dijo.

Dario Gigena.jpg El Topo Darío Gigena tuvo la chance de jugar en Unión y Colón

Pero también se acordó de cómo se dio su arribo, particularmente, al eterno rival, cuando estaba en la cresta de la ola en Talleres: “Cuando me llamaron de Colón no lo dudé, porque era una posibilidad de seguir creciendo en mi carrera".

Dario Gigena Gols Club Atl. Union

También hizo un párrafo a parte sobre al final de la Copa Sudamericana, la cual siguió a la distancia: “Lo que pasó en Paraguay me dio una tristeza. Se veía a toda la gente que fue, una fiesta con Los Palmeras. La gente merecía una alegría. Realmente Colón es pueblo. Me dio tristeza que no se pudo traer la copa”.

En el final, Darío Gigena no dudó y admitió cuál de las dos experiencias lo cautivó más: “Colón, por todo lo que viví. Estoy realmente agradecido a José (Vignatti) que confió en mí. Fue una experiencia muy linda. Respeto a los dos, pero Colón me llegó más”.