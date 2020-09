De Cecco llevó al Lube Civitanova a la final de la Supercopa

El primer juego no arrancó bien para los dueños de casa, pero luego se recuperaron con Simon y Anzani imparables por el centro. El segundo parcial fue punto a punto hasta que Trento (59% de eficacia) con Kooy despegaron en la zona de definición y lograron emparejar (22-25). El tercero comenzó punto a punto, con Nimir implacable en saque y ataque, pero los campeones del mundo volvieron a tomar la delantera con un gran bloqueo, (4 puntos) y despegaron en el 15-11 logrando una ventaja que supieron mantener hasta el final del set (25-19). En el cuarto, Trento no perdió las esperanzas y salió con todo, el gran trabajo en contraataque y defensa ayudaron al equipo visitante a soltarse (10-15) y lograr estar a 5 más que su rival manteniendo esa superioridad hasta el final una vez más con Kooy (19 puntos) y Nimir (20-25). La Lube no podía permitirse perder en casa, por eso, en el tie break, un gran Rychlicki partió con todo desde el inicio del set con saques incontrolables (2 aces) y consiguió ganar puntos importantes para mandar adelante a los suyos (10-5), la diferencia era tanta que ni los tiempos del mister Lorenzetti ayudaron a recuperar un juego ya en manos de los locales, que ganan 15-11 y fuerzan el Golden set.

image.png El Lube Civitanova de De Cecco se metió en la final de la Supercopa de Italia.

El último set fue un vivo ejemplo del desarrollo del partido, ambos equipos jugando con sus mejores armas estableció un punto a punto clamoroso. Un gran bloqueo y efectividad desde los 9 metros tenía a Trento vivo con posibilidades de pasar, pero la Lube con Kamil, Simón (MVP con 18 puntos, 5 aces, 58% ataque), Leal en contraataque no daba espacio a las dudas. Fue un muro ganador de Juantorena sobre Nimir (20 puntos en total) lo que estableció el final del encuentro por 15-12 y a la Lube finalista.

Por su parte, la Sir Perugia de Seba Solé logró su cometido, remontando un 0-2 pero perdiendo en tiebreak contra Modena en el Palapanini. A pesar de ese resultado, 3-2 (25-22, 25-20, 14-25, 26-28, 15-12), contaban con la ventaja del partido de ida y por lo tanto obtuvieron el pase a las finales de la Super Copa italiana. El partido en si fue de ida y vuelta, pero Modena supo cerrar los dos primeros sets casi categóricamente. Perugia se despierta luego de lo que podría haber sido una derrota impensable y con un gran trabajo en bloqueo y defensa logran apaciguar los ataques de su rival venciendo con gran determinación el tercer juego (25-14). En el cuarto parcial, Modena vuelve a tomar las riendas, pero el defensor campeón no se queda atrás y le respira desde cerca, en zona final anula dos match points y Leon, el MVP del encuentro (21 puntos, 52% ataque, 4 aces) cierra el empate. Perugia con un saque potentísimo (7 aces) y un contraataque eficiente logra no perder de vista el objetivo, que consigue luego de emparejar 2-2. En el tie break, la Sir se muestra más relajada, el DT belga sacude un poco el banco, pero nunca dormida, con un Solé imparable que termina con el 85% de efectividad en ataque. El encuentro termina con un muro de los “canarinis” y el partido se define con un 15-12, pero la realidad es que la Sir Perugia defenderá su titulo ante la Lube Civitanova el próximo viernes en Verona.