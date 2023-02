De Paul contó porqué jugó lesionado ante Países Bajos

"Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás y cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión, que es como un grado uno", contó De Paul en el programa La Vuelta de Fox Sports.

Los médicos, después de la ecografía, le indicaron que "tenés que saber que hay un 80% que te rompas y te pierdas todo el Mundial, porque tenés una distensión, para 10 días'", siguió el futbolista del Atlético de Madrid, que igualmente decidió probar si podía jugar.

Después de hablar con el técnico Lionel Scaloni, que confió en sus sensaciones, De Paul comentó que fue a la habitación del capitán Lionel Messi para charlar. "Él me dijo: 'Rodri, no jugués, boludo'. Y yo le respondí: 'Leo, capaz que es el último partido, porque yo tengo fe de que vamos a pasar los cuartos de final, pero capaz que es el último partido que yo puedo jugar en un Mundial, no sé si en cuatro años me van a volver a convocar'".

"Yo te prometo que te voy a llevar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera'. Que él me diga así... Llevarle la contra a Leo es muy difícil, porque aparte él no me lo dice desde el lado del capitán del equipo, sino como un amigo, un hermano mayor que me quiere", continuó el relato de De Paul.

El ex Racing explicó, además, el día del partido probó y volvió a hablar con Scaloni. "Me dice: ‘¿Qué?, ¿fue un milagro?’. Perdoname que te tengo que hablar así, pero si te tengo que sacar del equipo a los 10 minutos me tengo que matar’. Yo le respondí: ‘Me siento bien, no me duele’. Me dice: ‘Bueno, vas a jugar’".

De Paul jugó contra Países Bajos en uno de los partidos más picantes de Qatar 2022, Argentina ganó en los penales y lo demás es historia conocida.