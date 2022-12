De Paul minimiza la falta de descanso para jugar con Australia: "Mañana no hay excusas"

Argentina enfrentó a Polonia el pasado miércoles y menos de 72 horas después deberá medirse con Australia en el estadio Ahmad bin Ali, lo que generó una protesta de su entrenador Lionel Scaloni, asegurada la clasificación.

Argentina y Australia serán los dos seleccionados con menos días de descanso entre los 16 que disputarán los octavos de final, pero con la diferencia que los oceánicos jugaron el miércoles a las 18:00 hora local y los sudamericanos lo hicieron a las 22:00.

Acerca de las características del rival, De Paul describió: "Es un equipo muy rápido, tiene jugadores veloces por afuera y marcadores centrales altos, entonces será importante no hacer faltas cerca del área. La salida de contra es una carta muy importante que tienen, por lo que habrá que estar atentos para no quedar mal parados. Será importante marcar mientras ataquemos".

"Hemos visto bastantes videos desde ayer, es un partido que se prepara más en ese aspecto que en el campo de entrenamiento. Me lo imagino similar a Polonia, nos van a dar la pelota", proyectó.

De Paul jugó la totalidad de los encuentros de la primera fase y compartió la línea media con tres mediocampistas centrales diferentes: Leandro Paredes (Arabia Saudita), Guido Rodríguez (México) y Enzo Fernández (Polonia).

"Con los tres me sentí bien -comparó-. Entrenamos juntos en el día a día, lo hacemos de una manera que siempre vamos cambiando... Todos saben la cantidad de partidos que jugué con Leandro, con Guido también tengo mucho recorrido y Enzo se incorporó hace poco pero lo está haciendo muy bien. En el medio tenemos jerarquía y juventud, tenemos que estar tranquilos porque hay un nivel muy alto".

Finalmente, el mediocampista del Atlético de Madrid consideró "sumamente positivo" el aprendizaje de la primera derrota ante Arabia Saudita. "Nos encontramos con una situación a la que no estábamos acostumbrados, hacía mucho tiempo que no perdíamos (2 de julio de 2019, vs. Brasil) y fue un partido que permitió ver el carácter del equipo".

"Era un momento para levantarse, para no generar dudas y lo hicimos. Esta Copa del Mundo está demostrando que no es nada fácil, que equipos importantes como Alemania y Bélgica quedaron afuera y España la tuvo muy complicada para clasificar", concluyó.