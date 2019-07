De Paul se plantó y bancó a Messi por los dicho en la Copa América

El volante Rodrigo De Paul habló de la Copa América e hizo un análisis de lo que fueron los últimos partidos de la Selección Argentina y la reacción de Lionel Messi, quien disparó contra los arbitrajes y la corrupción de la Conmebol. "Lo apoyamos en todo", aseguró el mediocampista de Udinese, quien además se despachó contra los arbitrajes y consideró que "fuimos perjudicados".

"Para nosotros Messi es un ejemplo, cómo se puso el grupo al hombro se vio, fue terrible. Puso la cara por todos nosotros. Hay gente que es tan obvia que después lo tuvo que pagar con Chile. No tengo dudas de que esas palabras que dijo lo perjudicaron. Él, así y todo, nos bancó y siguió poniendo la cara, eso no tiene valor", sostuvo De Paul en declaraciones a Fox Sports.

Embed "MESSI PUSO LA CARA POR TODOS NOSOTROS"#90MinutosFOX | Los elogios de Rodrigo De Paul para el capitán de la Selección Argentina. pic.twitter.com/JQS07GXyOy — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de julio de 2019

A la hora de analizar los arbitrajes, el mediocampista surgido de Racing fue contundente: "Se vio lo que pasó, fuimos perjudicados. Pasaron cosas muy extrañas, a mí nunca me pasó dentro de un campo de sentir que no podíamos atacar, que cuando teníamos la pelota nosotros volvían las jugadas atrás", criticó De Paul.

Por último, se hizo eco de las palabras de Roddy Zambrano (el árbitro vs. Brasil) y le apuntó duramente: "Él quiere defender algo que es indefendible. Hoy te ponés a pensar y por suerte queda tan expuesto con esos dos penales. Si no estaban esos dos penales no quedaba tan evidente lo que pasó", concluyó.