De Pietro, un goledor para Unión: "Me gusta mucho anotar"

Erbel De Pietro fue el primer jugador cerrado por Unión aunque apareció tercero al momento de las oficializaciones, después de Sebastián Uranga y Cristian Scaramuzzino.

El escolta goleador se refirió al nuevo paso en su carrera y en el inicio reconoció que “estoy en Pigüé ayudando a mis padres después de tener coronavirus. Creo que me contagié por un pintor. Fue como una gripe fuerte, el aire me entraba muy seco, pero después todo bien y lo fui sobrellevando”.

Kiki no anduvo con vueltas al momento de reconocer porqué se decidió por Unión: “El año pasado mis prioridades cambiaron y necesitaba estar cerca de mi hija, este año charlé con ella y su mamá, voy en busca de lo que me gusta a mí. Me gustó el desafío de un equipo competitivo, charlé con el entrenador, con Tettamanti y me gustó el proyecto para fichar”.

image.png De Pietro llega a Unión luego de buenos pasos por Racing (Chivilcoy) y Los Indios (Moreno).

Más adelante sostuvo que “el estilo de Unión es sólido y dinámico como me gusta. Me enfrenté a Sebastián Uranga, un gran jugador. Cuando jugué en Italiana de Charata era un jugador defensivo, con el tiempo me sentí más cómodo con el aro y me fue dando rédito. Me gusta mucho anotar pero me puedo adaptar a cada equipo, lo que busca el entrenador, si es necesario jugar para el equipo y que esté arriba lo haré. Siempre buscamos eso”.

El zurdo que viene de jugar en Los Indios de Moreno admitió que “hablé con mi representante, si existe la posibilidad de estar en noviembre en Santa Fe lo haré, para entrenar, adaptarme al equipo, conocer la idea del entrenador, la ciudad, eso se definirá en los próximos días”.

https://twitter.com/clubaunion/status/1301202212606095360 #BásquetTatengue

¡Bienvenido @Erbeldp11!



El escolta de 32 años, viene de desempeñarse en Indios Moreno

☑️ En la temporada 2018-19 y vistiendo los colores de Racing de Chivilcoy, fue goleador de la Liga Argentina con 688 puntos en 35 partidos (19.7 de promedio) pic.twitter.com/gLN5FtJmu3 — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 2, 2020

Cuando dio una opinión sobre la conformación de los planteles de Liga Argentina, De Pietro afirmó que “sabemos que hay equipos que se armaron muy bien como Oberá, Ameghino, Villa San Martín que tiene una buena base. Unión también se armó muy bien y será un año muy competitivo. No enfrenté nunca a Unión, tiene un alto estadio y es una ciudad futbolera”.

En la parte final acotó que “soy una persona que le gusta mucho lo que hace, lo disfruto, soy muy sociable. Me gusta estar con el hincha, conocer la ciudad, el contexto en el cual estoy viviendo. Dejo todo y doy todo para que el equipo tenga buenos resultados”.