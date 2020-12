Debut soñado para un exjugador de Unión en el Federal A

El Mono, que debutó con la camiseta del Cruzado, dejó las sensaciones del triunfo y aseguró: "Me siento muy feliz por el debut con esta camiseta. Fue lindo poder entrar y convertir el gol para darle la victoria al equipo. Me dio mucha alegría por el grupo y por los que nos jugamos en estos partidos, donde no hay margen de error".

Sobre lo que sintió cuando marco el gol, no dudó en decir: "Fue una alegría que no se puede explicar, hace mucho que no jugaba un partido oficial. El plantel viene haciendo un trabajo muy importante con mucha entrega y compromiso".

Maipú 2-1 Juventud Unida - Torneo Federal A Fecha 3

En su análisis del encuentro, explicó: "Creo que ganamos un partido muy difícil, empezamos perdiendo el partido. Por suerte pudimos empatarlo. En el segundo tiempo pudimos manejar la pelota y lo pudimos ganar". Sobre el plantel competitivo que se ha armado, dio su punto de vista y opinó: "Acá somos muchos jugadores que sabemos que cualquiera puede entrar a la cancha de titular. Y al que le toque entrar, hay que rendir en un torneo que es muy corto".

El domingo a las 17.30, Deportivo Maipú jugará su tercera "final" en General Cerri, ante Sansinena. Sobre este compromiso fundamental, el delantero admitió: "Este partido va a definir muchas cosas, hay mucho en juego. Tenemos que hacer un partido inteligente. Será una fecha clave muchos rivales se enfrentan entre sí. Nosotros, si ganamos, seguiremos en una buena posición".