Defensa sigue subiendo y Central se cae a pedazos

Con la desventaja a cuestas, el equipo de Leo Fernández intentó reaccionar pero no tuvo los argumentos futbolísticos para hacerlo. Intentó adueñarse de la pelota y ubicarse en terreno rival, pero nunca logró imprimirle dinámica al juego y se convirtió en un equipo previsible.





Y el panorama se le comenzó a complicar al elenco canalla. Porque el local interpretó la señales del partido y se convirtió en el protagonista del juego. Así llegó con peligro cierto en varias oportunidades al arco de Jeremías Ledesma.





Apretó, recuperó y mojó Bordagaray. Ley del ex en Varela tras un grosero error de Ledesma con la pelota en los pies. Segundo del Halcón que gana cómodo 2 a 0.

Defensa y Justicia amenazó constantemente con estirar la ventaja. Y no lo consiguió porque no estuvo fino en los últimos metros. Por su parte, Central intentaba y no podía. Llegó al arco rival con un par de remates de larga distancia sin peligro.





El equipo de Leo Fernández mostró muy poco en la primera mitad. Por eso salió a jugar el complemento con otra intención. Tratando de presionar más alto y atacar de manera frontal. Así hilvanó su primera jugada de peligro cierto. El que tuvo la chance de convertir fue el delantero Marco Ruben, que ensayó una media vuelta de zurda pisando el área, pero encontró bien parado al arquero Ezequiel Unsaín.





Tres minutos más tarde fue el mediocampista Federico Carrizo apeló a la individual sacó un remate cruzado que salió cerca del arco del Halcón. Defensa respondió inmediatamente. El delantero Horacio Tijanovich remató desde el borde del área y el arquero Ledesma respondió de manera brillante para evitar una nueva caída de su arco.