Defensa y Justicia enfrió a la salida de Ezequiel Unsain

El presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, avisó este sábado que "deberá poner mucha plata el que quiera llevarselo (Ezequiel Unsain)", ante la versión surgida de que Montpellier, de la liga francesa, habría ofertado tres millones de euros por su pase.

"Deberá poner mucha plata el que quiera a Unsain, porque es un arquero de muy buenas condiciones, con 25 años de edad, con 72 partidos en Primera y que tiene contrato con Defensa hasta 2023", resaltó José Lemme en contacto.

"Surgió esa versión del supuesto interés de Montpellier, pero nosotros no recibimos ninguna oferta ni ningún contacto, además Ezequiel vale mucho más que lo que dicen. Incluso él sabe que si la oferta no es muy buena no lo vamos a transferir", agregó.

Igual, entendiendo que al pasar de las semanas una propuesta importante de Europa podría llegar por Florencio Varela, José Lemme anticipó un panorama sobre la futura custodia del arco y sobre otras negociaciones.

image.png Ezequiel Ezequiel podría irse de Defensa y Justicia y suena Sebastián Moyano como posible reemplazante

"El 'Ruso' (Diego) Rodríguez regresa del préstamo de Central Córdoba de Santiago del Estero, pero es probable que sea negociado, y en caso de vender a Ezequiel Unsain creemos que Sebastián Moyano (de Unión) es muy interesante para reemplazarlo", consideró.

"Con respecto a la continuidad de Juan Martín Lucero, depende de una propuesta que evaluaría de un club de Malasia (podría ser del Johor Darul Takzim, donde jugó en 2016 y marcó 26 goles); y con (el volante) Francisco Cerro sucede algo similar al esperar una chance de ir al exterior", expuso el directivo varelense.

Por último, Lemme aclaró sobre la salida del mediocampista Neri Cardozo: "Se fue a Venados, de la segunda división de México, porque su esposa es mexicana y le ofrecieron un muy buen contrato, pese a que Defensa le había hecho un buen ofrecimiento para renovar".

"Será común por estos días que muchos jugadores opten por propuestas del exterior, aunque sean de ligas menores a la Argentina, porque podrán cobrar mucho más de lo que ofrecerán los clubes argentinos, con la crisis que se padece y porque aún no se sabe cuándo se volverá a jugar", concluyó.