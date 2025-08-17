Defensa y Newell's, mano a mano por meterse en puestos de clasificación Defensa y Justicia recibirá a Newell's, a partir de las 14, en Florencio Varela, con el objetivo de sumar de a tres para meterse en lugares de clasificación. Por Ovación 17 de agosto 2025 · 08:27hs

Defensa y Justicia y Newell's chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan de una victoria y buscan los puestos de clasificación a octavos de final. Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Newell's Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Alexis Soto; César Pérez, Kevin Gutiérrez, Emanuel Aguilera, Aarón Molinas; Nicolas Stefanelli, Juan Miritello. DT: Mariano Soso. Newell's: Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa, Alejo Tabares; Valentino Acuña, Gaspar Iñíguez, Martín Fernández, Franco Orozco; Giovani Chiaverano. DT: Cristian Fabbiani.