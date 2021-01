• LEER MÁS: Diego Degano: "La Santa Fe-Coronda debería dejar de hacerse"

"Este tema de la pandemia la estamos tratando de pasar con toda la prudencia que nos han tratado de transmitir las autoridades, que son los que llevan este barco adelante. A nosotros como familia no nos cuesta mucho, porque somos una familia de puertas para adentro, tenemos un riesgo minimizado porque no tenemos mucha vida social. Las únicas salidas que hacemos en forma rutinaria es ir a nadar al Ateneo, e ir a pasear a los perros. Después mi vida transcurre haciendo teletrabajo dentro de las cuatro paredes de mi casa", comenzó señalando Diego Degano a UNO Santa Fe.

Diego walte degano aguas abiertas 2.JPG Camino a cumplir 53 años, Diego Degano lideró el ranking mundial de aguas abiertas desde 1989 hasta 1992.

El exmúltiple campeón mundial de aguas abiertas expresó que "yo estoy alejado de todo lo que es el entorno de aguas abiertas, mi última competencia en el comité organizador fue en 2011, y a partir de ahí me fui alejando hasta el extremo que las últimas ediciones de Santa Fe-Coronda me he quedado en mi casa con la computadora prendida, y viendo el desenlace mirándolo por la web oficial del maratón. En ese sentido no estoy muy al tanto de lo que pasa con la prueba, me entero por las crónicas y las noticias que publican ustedes en los medios de comunicación".

Diego Degano agregó que "la Maratón Santa Fe-Coronda tiene en sí un capítulo muy especial al que yo creo que habría que analizarlo en profundidad, porque más allá de la coyuntura con la pandemia que era lógico que no se iba a poder tener maratón, en los últimos cinco o seis años se arrastra un parate que uno no sabe dónde va a terminar todo esto. Lo digo como actor de un evento que a mí me dio todo. Pero esa es la realidad".

Los inicios en la natación

Diego Degano vivió siempre en el barrio Sur y por eso no es extraño señalar que comenzó a nadar en la pileta de Ateneo Inmculada. "Soy el cuarto de cinco hermanos, me tocó hacer como hermano menor lo que hacían mis hermanos mayores, que era ir al Ateneo Inmaculada que es a donde mis viejos nos mandaron a aprender a nadar. Iba al colegio La Salle Jobson, pero iba a nadar a un club de los Jesuitas, y definitivamente me han formado. La educación que recibí de mis viejos, las enseñanzas de las escuelas, y los valores que me ha transmitido el deporte es mi adn. De todos modos, la natación en sí fue dentro de mi infancia algo consecuente, primero de lo que hacían mis hermanos mayores, y luego cuando uno va madurando, a los 16 años me di cuenta que quería nadar".

"A diferencia de lo que es actualmente, estamos hablando de hace casi 50 años, porque tengo 52, cumplo este año 53, y como arranqué cuando tenía 5 años, las estructuras competitivas de lo que era la natación era muy distintas a la actualidad, porque en ese momento en preinfantiles era muy importante, ya que mis comienzos en la natación comenzaron quemando etapas. En esa cuestión de transmitirle a un pibito muy chico la necesidad de bajar tiempos con cada competencia, fue lo que cuando entré al secundario en La Salle, que nos hacían elegir un deporte, tomé el fútbol y fui arquero porque mi hermano mayor Jorge. Aunque siempre me han dicho que como arquero fui un gran nadador. Dejé de nadar apenas empecé el secundario y al año y medio me di cuenta que la natación era lo que yo quería como deporte", sostuvo Diego Degano, quien fue el ganador de los premios Olimpia de plata en cuatro oportunidades en aguas abiertas por el Santa Fe-Coronda.

Diego walte degano aguas abiertas 3.jpg En la primera Santa Fe-Coronda que participó, en 1988, Diego Degano lo hizo como aficionado en aguas abiertas y derrotó a todos los profesionales de aquella época.

Su primera participación, y triunfo en la Río Coronda

Será recordada porque en su momento lo hizo como amateur y supo ganarles a los profesionales. Pero lo más importante que en esa edición fue el comienzo de un momento clave en la historia de las aguas abiertas para un santafesino y deportivamente para todo el mundo. Eso lo notó Diego Degano: "Todo esto en la natación, es que competí y nadé en pileta hasta los 18 años. Tuve alguna experiencia en aguas abiertas, recuerdo que con 12 años hice una competencia acá en el lago del parque del Sur, después en el 84 nadé mi primera Santa Fe-Coronda en posta, como relevista, eran una posta de cuatro, un equipo de Ateneo, el último tramo de Desvío Arijón a Coronda, y en el 86, también volví a nadarla en posta, pero en el equipo de Gimnasia, y allí nadé desde la rambla de Regatas hasta el balneario de Santo Tomé. Habida cuenta que entre el año 80 y el 87 la competencia no se hizo, por lo tanto, la Asociación Maratón Acuática Río Coronda junto a Carlos Larriera impulsaron la prueba en posta reconocida por la Federación Santafesina".

"Cuando termino la secundaria, un verano del 87/88, se estaba haciendo el circuito local, y como algunos compañeros habían hecho el cruce de la Laguna, entonces dije lo voy a intentar. La última prueba de ese circuito fue la competencia Paraná-Santa Fe, 4 horas y media, y habiendo tenido esa experiencia, dije si nadé eso, puedo animarme a hacer la Santa Fe-Coronda. En diciembre el 87 se vuelve a hacer y es la que gana James Kegley, después del año 79 que se había hecho por última vez" contó Diego Degano.

El excampeón mundial de aguas abiertas, Diego Degano agregó que "mi experiencia como nadador y con el paso de loa años uno reflexiona sobre como transcurrió toda esa etapa, y la verdad, que más allá del logro histórico que significa el haber ganado la primera Santa Fe-Coronda, siempre me planteo que bueno hubiera sido el poder no haber empezado ganando. Porque el deporte se trata de la evolución y de poner la vara más alta, y cuando empezás en términos de resultados, no es para un pibe de 20 años. Tenes que estar muy maduro para después mantener ese tamaño nivel de responsabilidad. Por eso cuando venía una competencia, la gente te cruzaba por la calle, y se salías segundo te preguntaba que te pasó".

Diego walte degano aguas abiertas 4.jpg Como olvidar el afecto del público, a quien Diego Degano le dio la posibilidad de festejar por tener un gran ganador de la Santa Fe-Coronda.

Una experiencia inolvidable

Tras haber ganado la Santa Fe-Coronda, Diego Degano fue en busca de conquistar el mundo de las aguas abiertas, y lo hizo con creces. Sobre este punto, el santafesino comentó que "La otra vez les contaba a unos chicos, que nado la primera Capri-Nápoles en julio de 1989 cuando Alfonsín le hace el paso de mando a Menem, tremenda época de la hiperinflación, y ahí es donde emerge la figura de la familia, y de la gente que te apoya en las buenas y en las malas. Recuerdo que para juntar fondos hicimos una comida en donde era la Casona de Porky en Boulevard y San Luis, donde un familiar me regaló una media res, y con eso se pagó una entrada de 50 dólares, que en ese momento no era 50 por 160, ya que con la inflación que había esa entrada costaba entre 25.000 y 30.000 pesos. Con ese evento y la colaboración de familiares nos fuimos con Jorge, y con la certeza de que, si en Italia a mí no me iba relativamente bien, como para ganar algunos dólares y cruzar a Canadá y Estados Unidos, me tenía que volver, que por suerte fue lo que no pasó":

En el 89 la Santa Fe-Coronda no se realizó y regreso al año siguiente, lo cual marcó otra victoria del destacado nadador de nuestra capital, Diego Degano. "En febrero de 1990 gano la segunda Santa Fe-Coronda, esa fue la del récord, habían venido los tres americanos que en ese momento eran los mejores del ránking, como David Alleva, Robert Schmidt y James Kegley. La verdad que ese año 90 fue como que la maratón subió un escalón más, porque el hecho que a mi me tocó liderar el ránking del mundo, abrió un poco la atención como una de las pruebas a la cual todos querían venir a nadar con nosotros que habíamos emergido como una nueva generación".

En la edición de 1991, Diego Degano finalizó segundo la Santa Fe-Coronda, la cual fue ganada por Fernando Fleitas, y en el 92, la ganada nuevamente Diego Degano, pero el dato más importante fue el haber recibido el premio Olimpia de Plata al mejor deportista argentino. "Ese año se dio todo, porque fue el año que un presidente esperó al ganador en el pontón de llegada, que te corona el presidente, que viene el Olimpia, que luego en el circuito internacional, relatores como Victor Hugo Morales, o el hijo de Muñoz, pusieron al aire el relato de mi hermano, me entrevistaron en vivo después que yo toqué el pontón en el lago Sylvain en Canadá, que me consagró campeón mundial por cuarta vez, y eso fue lo que deparó el Olimpia de Oro. Ese año 92 para la Santa Fe-Coronda fue haberse consagrado como un evento a nivel internacional, como el más importante de todos, sino el haber ganado la trascendencia nacional que siempre la Coronda le estuvo reclamando al deporte nacional".