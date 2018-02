"Dejé completamente atrás mis problemas con las drogas"

En las últimas horas, el santafesino, quien siempre expresó su amor por Colón y se ofreció a venir a Santa Fe pero nunca pudo cristalizarlo, le dio una entrevista al diario chileno La Cuarta, donde habló de su presente y su adicción a las drogas.





"Necesitaba salir de Argentina , Precisaba de un cambio de ambiente, de otros aires, Veía desde lejos este país y me gustaba. Se puede vivir muy bien y creo que me puedo acostumbrar", expresó.





Esta posibilidad de ser protagonista en el fútbol trasandino le permitirá tomar a Fernández nuevamente envión. Por eso acotó: "Tengo claro que el fútbol me está dando otra oportunidad y estoy muy agradecido a Unión La Calera, porque me está ayudando mucho en eso. En Racing no me querían y me lo dijeron, por eso tomé la decisión de venir a Chile. Me siento valorado".





En la parte final, lejos de evitar la consulta por el problema que debió sortear con las drogas, el delantero enfatizó: "Las viví todas, estuve suspendido y cortado, estuve una clínica para recuperarme. Por mí lado dejé completamente atrás mis problemas con eso. Ahora no me gusta tocar más ese tema y me enfoco únicamente en el fútbol. Sé que sólo depende de mí y acá en Chile espero relanzar mi carrera desde Unión La Calera. Mi idea siempre es volver a jugar en Europa en el futuro".

Se fue a Chile buscando un poco de protagonismo y continuidad, algo que en los últimos años no tuvo. Brian Fernández pisó fuerte en el debut con Unión La Calera al marcar los dos goles en el 2-1 sobre Palestino como visitante, en el inicio del certamen Nacional.