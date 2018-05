Del Potro arrancó a paso ganador en Roland Garros

Juan Martín de Potro fue de menor a mayor en su debut ante Nicolas Mahut en Roland Garros y se impuso en cuatro sets. Fue 1-6, 6-1, 6-2 y 6-4 para el argentino, que avanzó a la siguiente fase del segundo Grand Slam del año.

Sucede que durante los días previos a su debut, el N°6 del ranking mundial nunca cnfirmó su presencia luego del desgarro que padeció en el ATP Masters 1000 de Roma.Después de los problemas en la arcilla italiana, Del Potro decidió quedarse en Europa y viajar hasta Barcelona para medir el alcance de la lesión. "Estuve en Barcelona terminando de chequear el diagnóstico de la pierna y se determinó que había tenido un desgarro de grado I en el aductor y a partir de ahí empezamos la recuperación, me habían dicho entre ocho o diez días aproximadamente y voy evolucionando", apuntaba el de Tandil en la previa.Mientras tanto, Leonardo Mayer, otro que busca consolidar una regularidad se presenta ante otro experimentado local: Julien Benneteau. El correntino, cabe recordar, accedió cinco veces a tercera ronda del torneo, barrera que aun no pudo superar.Además, este lunes el bahiense Diego Pella comenzaba bien ante el portugués Joao Sousa pero la lluvia lo frenó en un buen momento y deberá continuar este martes. El ganador se encontrará con Rafael Nadal (1°), nada menos, si es que supera a Simone Bolelli.Lo mismo para el marplatense Horacio Zeballos que enfrentaba en la ronda inicial al japonés Yuichi Sugita cuando el clima no dejó continuar. De triunfar le tocará un estadounidense: John Isner o Noah Rubin.Cerrando el panorama sudamericano, el uruguayo Pablo Cuevas buscará recuperar confianza ante el duro esloveno Aljaz Bedene.