Del Potro arrancó con todo en Wimbledon

El camino de Del Potro en Londres no será fácil si quiere desplazar del tercer lugar a Alexander Zverev. Necesita llegar a semifinales y que el alemán no pase de los octavos de final. El objetivo también lo alcanzaría si es finalista y Zverev no pasa de cuartos, o si gana el torneo, claro.





A su vez, podría cruzarse en cuartos de final con Rafael Nadal, actual número 1 del mundo. El último enfrentamiento entre ambos fue en Roland Garros, con una victoria para el español, que luego se consagró campeón.