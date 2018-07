Del Potro criticó el despido de Orsanic

"Es un poco sorpresivo. Un día me levanté con la noticia y fue desprolijo y no era la manera de sacar al único capitán que nos dio la Copa Davis por primera vez en la historia. No se merecía eso él, ni Mariano Hood, ni su cuerpo técnico, por todo lo que dio al tenis argentino en todos estos años", expresó el mejor jugador argentino de la actualidad.





En declaraciones a ESPN, Del Potro destacó el trabajo de Orsanic al frente de los juveniles y criticó la decisión de la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que conduce Agustín Calleri.





"En Argentina, durante muchos años se habló que si no se ganaba la Copa Davis no servía para nada, y cuando se gana de la mano de Orsanic, haciendo un gran equipo como el que logró formar, desde mi lugar como jugador de su equipo, no me gustó la salida. Lo hablé en forma privada con él", agregó.





La Torre de Tandil le deseó "siempre lo mejor" a Orsanic, porque "es una gran persona, y quiera o no alguna gente, le dio el triunfo más histórico que nuestro país puede tener. Necesitaba otro reconocimiento y otro final acorde a lo que le dio al país".





En cuanto al triunvirato que conformarán Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas en la capitanía del equipo de Copa Davis, dijo que desconoce quién tomó la decisión de designarlos.





"Nunca se dio en la historia del tenis argentino y tampoco es bueno juzgar antes de tiempo porque no arrancaron a trabajar aún", afirmó.





Pero teniendo como experiencia lo que hizo Orsanic, fue un muy buen trabajo", agregó.





También sostuvo que espera que quienes llegan a la dirección del equipo argentino "aprendan de los errores del pasado para el bien de todo el tenis argentino".





Sobre la posibilidad de que integre el equipo nuevamente, como sucedió en el 2016 cuando ganó el trofeo ante Croacia en Zagreb, Del Potro dijo que su postura "sigue siendo la misma".





"Haber obtenido el objetivo en el 2016 junto a Orsanic y los chicos que cada uno a su manera aportó su granito de arena para conseguirlo, es como que una vez que se logró eso, después seguir con otro camino. Es momento que los nuevos vengan y que traten de seguir ellos y que puedan seguir lo que hicimos algunos de nosotros. Ahora lo miro todo desde otro lado y me siento más tranquilo también", sentenció.