Demichelis: "Me siento con total fortaleza como técnico de River"

"No me subí al escalón del éxito cuando habíamos ganado el primer torneo ni me confundí para perder mis ideales, mi humildad y mis raíces porque se de donde vengo... Tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo", aclaró.

River, al mando del ex defensor del seleccionado argentino, fue un brillante campeón de la Liga Profesional en el primer semestre, pero en el segundo su equipo bajó el rendimiento y quedó eliminado de la Copa Libertadores (octavos de final), la Copa de la Liga (semifinales) y la Copa Argentina (16vos. de final), en los dos primeros casos por penales.

"No leo (las críticas), soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día que sea el entrenador de River. Me siento con la total fortaleza y entereza para agarrar el auto, ir al River Camp, pararme enfrente del grupo y hacer entrenamientos", aseguró.

"Si me dejo influenciar todo el tiempo por el qué dirán es difícil de trabajar en un lugar donde hay cantidades de opiniones y está bien: somos un país muy pasional con respecto al fútbol y a todos nos gusta de algún modo opinar", entendió.

Al buscar explicaciones sobre el rendimiento de River en el segundo semestre, Demichelis expuso: "Hago mis análisis con la gente con lo tengo que hacer, intento escuchar pero sigo sintiendo con las fuerzas para lo que viene. Los cuestionamiento no los puedo responder con certeza".

"Logramos en seguida en siete meses algo que no era fácil", recordó en relación al primer título de la era post Marcelo Gallardo. "Hay que ajustar detalles. Hoy creo que hicimos un muy buen partido hoy pero eso no le sirve a la gente. Hay que ganar, gustar y golear", asumió.

"Está claro que 2023 no fue el año de River en los penales", lamentó tras la definición en la que su equipo falló los cuatro disparos ensayados, tres atajados por Jorge Broun (Enzo Díaz, Agustín Palavecino y Gonzalo Martínez) y el restante desviado (Manuel Lanzini).

"Nunca quisimos llegar a los penales, lamentablemente no pudimos convertir. Los penales son una parte de la definición, la escenografía de un entrenamiento, por más de que se pateen mil penales a la semana, no tiene nada que ver con la escenografía de hoy. Incluso los chicos que les ha tocado errar, que han tenido la personalidad y actitud para aceptar rematar, son muy buenos pateadores. Hay que felicitar es al arquero de Rosario Central", reconoció.

"Estoy muy dolido como el resto del plantel, como el mundo riverplatense. De nada sirven seguramente las explicaciones. Creo que hicimos un muy pero muy buen primer tiempo, neutralizando a un equipo que es seguramente de los mejores contragolpeadores del fútbol argentino, fuimos protagonistas, dominantes e intentamos hacer más rápido el juego", repasó sobre el desarrollo del juego.

"Pero nos faltó certeza, nos faltó el gol, no pudimos convertir. Estoy dolido como todos los jugadores y como todo el mundo riverplatense", concluyó Demichelis, cuyo tendrá una nueva oportunidad de ganar un título antes de fin de año.

River disputará el Trofeo de Campeones el viernes 22 de diciembre en Santiago del Estero ante Platense o Rosario Central, que definirán la Copa de la Liga el sábado próximo en esa misma provincia.