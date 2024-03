Demichelis y Enzo Pérez, cara a cara: algo más que el título en juego

La interna entre ambos protagonistas comenzó en agosto de 2023 tras un “off the record” en el cual Demichelis le compartió a algunos periodistas su opinión, sin filtro, sobre los referentes del plantel.

Esa charla se produjo en medio del complicado presente futbolístico del equipo, ya que había quedado eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre y además arrastraba una racha de malos resultados fuera del Monumental que pusieron al entrenador en el ojo de la tormenta.

En este contexto, una de las tantas críticas de Demichelis fueron para Pérez y algunos referentes. Esto le costó caro al ex Bayern Múnich, ya que, no solo repercutió en la imagen que tenía con los hinchas, sino también puertas adentro con sus dirigidos.

El técnico se volvió resistido por los futbolistas más experimentados, que venían de estar acostumbrados a otro modo de conducción durante los ocho años del ciclo de Marcelo Gallardo. En este contexto, se filtraron unas supuestas decisiones que iba a tomar el entrenador pensando en 2024 que involucraban a los jugadores de mayor experiencia con un recambio generacional.

Esa charla, que dejó de ser en off para tornarse pública, trajo problemas en la relación con el plantel, pero logró mantenerse cordial gracias a la mediación de Javier Pinola, ayudante de campo del técnico.

Tras el amistoso ante Universidad Católica de Chile, en septiembre, Pérez hizo un comentario al respecto: "Yo hablo puertas adentro, nada más".

Por otro lado, uno de los puntos que también incidió en la relación está vinculado a la lucha por los premios económicos, asunto en el que Demichelis, sin la espalda de su antecesor en el cargo, optó por no intervenir. La sumatoria de cosas desencadenó en que no hubiera retorno por parte del jugador, pese a los intentos de recomponer la relación.

En diciembre, River venció a Rosario Central y se quedó con el Trofeo de Campeones, pero la tensión entre Pérez y Demichelis, lejos de permanecer guardada, quedó expuesta en Santiago del Estero debido a que el mendocino saludó a casi todos los miembros del cuerpo técnico al retirarse del campo, pero evadió al entrenador.

Tras el encuentro, el mediocampista anunció su despedida del club de sus amores a puro llanto ymencionó con gratitud a todos, menos al cuerpo técnico encabezado por Demichelis.

"Siempre tuve el respeto de mis compañeros y de la gente que trabaja alrededor de nosotros: seguridad, prensa, utileros, cocineros, cuerpo médico. A todos ellos, agradecerles de corazón por estos seis años y medio", expresó.

"Si hubiese tenido algún problema de que no me salude, no lo hubiese sacado. No voy a la casa de los jugadores y ellos no vienen a la mía. Tengo una relación de respeto mutua", fueron las palabras que eligió el entrenador para referirse al tema.