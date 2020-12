Denise Garetto, atleta santafesina especialista en salto comentó que "la vuelta a la pista fue un poco complicado, porque casi siempre cuando iba a entrenar alguna molestia sentía en la rodilla, pero dentro de todo estvo dentro de los parámetros esperados. Cambié de entrenador, ahora estoy bajo la dirección de Federico Acha que es de Mar del Plata. Hace apenas unos dos meses que cambié, y estoy realmente muy contenta con su asistencia. Federico me va pasando entrenamientos por día o por semana, vamos hablando, me va pasando videos y me va corrigiendo. ".

"Este año tenía en vista participar de varias competencias, estaban los Nacionales, en los cuales me hubiese gustado participar. Al principio de año estaba todo organizado para concurrir a un Gran Prix Sudamericano en Uruguay, pero no pudimos concurrir porque se suspendió por la pandemia" destacó Denise quien viene de cumplir una buena performance en las pruebas que se han hecho en este acotado 2020.

image.png La representante de Velocidad y Resistencia viene de ganar el Provincial de Mayores pero por la marca no podrá estar en el Nacional en Rosario.

Este fin de semana que viene se desarrollará el Nacional de Mayores en Rosario pero lamentablmente por la marca que tiene, apenas por debajo de lo exigido, no podrá estar presente. "Tenía previsto participar del Nacional de Mayores, pero todo dependía de si lograba clasificar, porque en el Provincial estuve a dos centímetros de la marca mínima, así que esperaba estar entre las ocho mejores que dijeron que iban a llamar. Pero lamentablemente no voy a poder participar por que la marca no me da, aunque sean apenas dos centímetros".

Con muy buena predisposición, Denise contó que "si bien a veces hago salto en largo, mi prueba base es el salto triple. En los torneos que se hicieron hasta ahora, por ejemplo en el Regreso no me fue muy bien, pero salí campeona Provincial que no es un dato menor. El parate que hubo en mi caso me fue bastante mejor porque como estaba lesionada, pude aguantar a recuperarme aunque hubiese competido igual. Calculo que para otros chicos los haa afectado, pero creo que a los que tuvieron lesiones les sirvió para ponerse a punto".

A cerca de como fueron sus comienzos en el atletismo expresó que "comencé con los Santa Fe Juega y en los Evita hace unos cuatro años, y mi profesora de Educación Física me dijo que venga a atletismo. Yo igualmente la veía a mi hermana, que la habían llamado para salto triple, vi eso y dije, yo quiero hacer eso. Entonces comencé a entrenar y bueno, acá estamos. Esperando cerrar el año que fue muy duro y complicado para todos".