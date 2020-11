"Hay una presión extra porque soy del club, sabemos que hay detractores pero debemos estar tranquilos, tenemos en claro los objetivos y a lo que apuntamos, que habrá momentos como estos y hay que pasarlos", añadió.

Leandro Desábato también puntualizó: "Hace más de dos años que no se puede encontrar una regularidad en el rendimiento y es lo que buscamos. El objetivo en nuestro club era el estadio y eso se logró, con un gran esfuerzo pero que nos llenó de orgullo. Está claro que en lo futbolístico el equipo no estuvo y hoy tampoco está a la altura del crecimiento del club. Ese es el desafío".

https://twitter.com/EdelpOficial/status/1326915251258978305 Leandro Desábato: "Cuando arrancó este torneo todo el mundo decía que era un torneo que no se competía por nada, que era importante poner pibes, pero parece que ahora a la segunda fecha ya se lo olvidaron" pic.twitter.com/UwKPRn41jE — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 12, 2020

"Reitero que tenemos que construir un equipo y en ese camino se corren riesgos pero no hay que cambiar el rumbo, el tema me preocupa y me ocupa, hay que hacer hincapié, insistir y no creer que todo está mal", agregó.

Sobre la posición de Javier Mascherano en la defensa explicó que "esto se dio por las circunstancias. Lo hablé con él y tuvo la mejor predisposición. Tenemos a Guzmán expulsado, a Colombo y Tobio que se están poniendo en condiciones. Manejamos alternativas como la de poner a Luciano Squadrone, otro chico del club pero hay que mecharlos de a poco y no ponerlos todos juntos".

El plantel volverá a trabajar este jueves y el probable equipo sería con Andújar; Godoy, Javier Mascherano, Bazzana y Pasquini; Ángel González o Sarmiento, Gómez, David Ayala y García; Cauteruccio y Leandro Díaz.

Estudiantes de La Plata igualó sin goles, en Mar del Plata, frente a Aldosivi en la jornada inaugural del torneo y perdió con San Lorenzo por 2 a 0, de visitante, el sábado pasado.