Desde la UEFA creen que la Eurocopa se jugará con público

afirmó Ceferin a la emisora alemana Sportschau, en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias ANSA, al ser consultado sobre el acceso de simpatizantes a los estadios en los 12 países que albergarán el torneo que se jugará del 11 de junio al 11 de julio.

"Estamos bien preparados, somos más inteligentes y más fuertes, porque sabemos que todo puede suceder. Pensamos en opciones sin simpatizantes, o con el 30%, 50% y 70%", agregó el titular de la UEFA sobre los porcentajes de capacidad a habilitar en los estadios que recibirán partidos de la Eurocopa 2020.

La UEFA, durante el mandato del expresidente francés Michel Platini, organizó una Eurocopa en 12 países con motivo de la 16ta edición del torneo continental.

"Desde el punto de vista simbólico es muy lindo, pero para nosotros no lo es. No es fácil, independientemente de la pandemia. No estamos muy contentos", admitió Ceferin.

"Es un gran desafío, pero estoy seguro de que la competición se

realizará el año próximo", aseguró el titular de la UEFA, quien expresó además su satisfacción por la aplicación del protocolo para lidiar con la Covid-19. (Télam)